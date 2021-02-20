Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 64 bin lira para cezası verildi
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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 64 bin lira para cezası verildi

20.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:58
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye 64 bin lira para cezası verildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 22 kişiye 64 bin lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 22 kişiye 64 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim" suçuna yönelik 19 bölgede 73 personelden oluşan 29 ekiple uygulama yapıldı.

Uygulamada 338 kişi denetimden geçirildi. Bir kişi hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan işlem gerçekleştirildi.

Uygulamada, 22 kişiye de Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 64 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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