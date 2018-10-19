Samsun'da Fetö'den 1 Asker Tutuklandı, 8 Askere Adli Kontrol

Samsun merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 rütbeli askerden 1'i tutuklanırken, 8 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü eski Askeri Harp Okulu öğrencisi, 1 emekli astsubay, 11'i uzman çavuş, astsubay ve subaydan oluşan toplam 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5 kişi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından önceki gün Samsun Adliyesine sevk edilmiş, 1 asker tutuklanmış, 4 asker de serbest bırakılmıştı.

Diğer illerden Samsun'a getirilen 10 rütbeli askerin sorgusu sona erdi. 1 asker ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda emniyetten serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 9 asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 asker tutuklanmaları talebiyle, 6 asker de adli kontrol şartıyla savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren astsubay Ö.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 8 asker ise yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN