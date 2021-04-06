Samsun'da düzenlenen "şok uygulama"da aranan 45 kişi yakalandı
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Samsun'da düzenlenen "şok uygulama"da aranan 45 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen 'şok uygulama'da aranan 45 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen "şok uygulama"da aranan 45 kişi yakalandı.

Samsun'da düzenlenen "şok uygulama"da aranan 45 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyet müdürlükleri devriye ekipleri ve kente takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla sabit yol ve şok uygulaması yapıldı.

Uygulamada 29 bin 501 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı. Şok uygulamasında aranan 43 kişi tespit edildi.

Kent genelindeki denetimlerde 49 kişiye 50 bin 796 lira ceza uygulandı. Denetimlerde 1562 araç kontrol edildi, 18 araca 17 bin 243 lira ceza uygulandı.

Trafik yönünden ise 2 bin 682 araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamalarda, 519 araç ve sürücüsüne 161 bin 152 lira ceza kesildi, 50 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 10 kesici/delici alet, 45 sentetik ecza hap, 0,26 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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