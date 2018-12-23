Samsun'da damat silahla dehşet saçtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Saldırıda can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da bir damat önce kayınpederinin kamyonetine ardından da işyerine ve da sonra da kayınpederinin alışveriş yaptığı kasap dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Silahlı dehşet saçan damat ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya satışı dükkanı bulunan H.A.'nın önce evinin önündeki transit kamyonetine hemen ardından da yaklaşık 700 metre uzaklıktaki ikinci el eşya satışı yapılan işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldıran olaydan sonra yaya olarak kaçtı. Olay yerine polis sevk edildi. Silahlı saldırıda kamyonetin ön camı, farı ve kaportasına 4 kurşun, işyerinin vitrin ve kapı camına ise 4 kurşun isabet etti. Polis her iki olay yerinde de 4'er adet boşkovan ele geçirdi. Bu iki silahlı saldırının ardından yanı yere yakın Unkapanı Mahallesi'ndE bir kasap dükkanına da silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgan kasap dükkanına da 4 el ateş açtı ve kaçtı. Kasap dükkanının vitrin camına da 4 el kurşun isabet etti. Kasap dükkanına silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, her 3 ayrı silahlı saldırı olayını da aracı ve işyeri kurşunlanan H.A.'nın kızı ile 1 yıllık evli olan damadı 24 yaşındaki T.G.'nin gerçeklEştirdiğini tespit etti. T.G.'nin Zeytinlik Mahallesi'ndeki annesinin evine operasyon yapan Cinayet Bürosu ekipleri, şahsı balkondan kaçmak isterken suçta kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. T.G. kayınpederinin aracını ve işyerini kurşunladığını kabul ederken, kasap dükkanını da kayınpederinin alışveriş yaptığı yer olduğu için silahlı saldırı düzenlediğini iddia etti. Gözaltına alınan T.G., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA