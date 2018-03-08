Samsun'da 2 İş Yerini Soyan Hırsızlar Yakalandı

Samsun'da 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bulunan 2 ayrı iş yerinde 1 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin iş yerlerinin kapı göbek kilitlerinin kırarak içeri giren hırsızlar, bin 700 lira para çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Gürcistan uyruklu Guram Kakashvılı (32) ve Levanı Iobıdze'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık olayını 3 kişi gerçekleştirdikleri ve olayla ilgili Gürcü uyruklu bir kişinin firarda olduğu öğrenildi.

Hırsızlık Bürosundaki sorguları tamamlanan Guram Kakashvılı ve Levanı Iobıdze bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Gürcü hırsızlar tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN