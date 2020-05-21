Samsun Adliyesine Milli Eğitim Müdürlüğünce anaokulu açılacak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Samsun Adliyesine anaokulu açılacak.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Samsun Adliyesine anaokulu açılacak.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen arasından anaokulu protokol imzalandığını belirtildi.

Samsun Adliyesi Murat Uzun yerleşkesinde 2014 yılından itibaren hizmet veren adliye kreşinin özel firma ile sözleşmesinin sona erdiği hatırlatılan açıklamada, "İmzalanan yeni protokol gereği bağımsız olarak kurulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulu, 1 Eylül itibarıyla eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA