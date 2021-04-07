Beşiktaş, Alanya karşında yine Cenk'le ikinci golü arıyor! Canlı anlatım

Süper Ligin 33. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar.

Ligde bir haftayı bay geçmesine rağmen ilk sırada yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Beşiktaş, oynadığı son 2 lig maçında galibiyeti unuttu. Milli maçlar arasına girmeden önce evinde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip, aranın ardından ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve josef de Souza, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

VİDA DALYA YAPTI

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vıda, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapması halinde siyah-beyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıktı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunun en önemli isimleri arasında yer alan Hırvat savunma oyuncusu siyah-beyazlı formayla 99 lig maçını geride bıraktı.

CANLI ANLATIM

20'Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Babacar topu karşıladı.

20'N'Sakal'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Larin'in içeriye çevirdiği topu Juanfran kornere gönderdi.

18'ERSİN KURTARDI! Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Juanfran, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Ersin gole izin vermedi.

17'Sağ kanattan Ghezzal'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

16'DİREKTEN DÖNDÜ! Fatih Aksoy'un hatalı pasıyla topla buluşan Cenk Tosun, topla ceza sahasına sokuldu. Sol çağrazdan vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü.

15'Davidson'un sol kanattan yerden ortasında Vida topu karşıladı.

11'Cenk Tosun, Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez GOL sevinci yaşadı.

10'GOL Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba ön direkte kafayı vurdu. Kale sahasına düşen topa Cenk Tosun dokundu ve topu filelere gönderdi.

10'Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında savunmadan seken top kornere gitti.

8'Oyun bu bölümde sık sık faul düdükleri ile duruyor. Bu da temponun düşmesine sebep oldu.

6'Beşiktaş sağ kanadını kullanarak Alanyaspor kalesine yüklenmeye çalışıyor.

4'Alanyaspor'da Babacar bir sakatlık geçirdi. Bir süre duran oyun yeniden başladı.

3'Beşiktaş ilk dakikalarda önde baskı yaparak Alanyaspor'un pas yaparak çıkmasına izin vermemeye çalışıyor.

1'Sol kanattan Larin sıfıra inmek istedi. Ama topu istediği gibi kontrol edemedi. Aut.

Maçın başı! DİREKTEN DÖNDÜ! Larin'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'in şutunda top direkten döndü.

M.Ö.Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.