Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ!

Şampiyonlar Ligi heyecanı sürerken gözler kura çekimi takvimine çevrildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri şimdiden futbolseverlerin gündeminde. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Ön eleme, play-off ve lig aşamalarında takımlar kimi rakiplerle eşleşebilir? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri kimler? İşte, kura sürecine dair merak edilen ayrıntılar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde 2025 sezonu kura takvimi işlemeye başladı. Eleme turlarına ilişkin ilk kura çekimi 17 Haziran'da yapılırken, Beşiktaş'ın yer alacağı kura ise bugünkü program kapsamında gerçekleştirilecek.

Dev organizasyonda üçüncü ön eleme turunun kura çekimi 21 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Play-off etabındaki eşleşmeler ise 4 Ağustos'ta belirlenecek.

Grup aşamasına geçilecek olan lig etabının kura çekimi ise 28 Ağustos 2025'te, geleneksel olarak Monaco'da düzenlenecek organizasyonla gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşabileceği olası rakipler arasında Avrupa'nın en güçlü kulüpleri yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin potansiyel rakipleri arasında Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımlar öne çıkıyor.

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahne alacak. Sarı-lacivertlilerin bu turda karşı karşıya gelebileceği muhtemel rakipler ise şu şekilde sıralanıyor:

Benfica

Club Brugge

Rangers veya Panathinaikos

Feyenoord

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026