Şamil Tayyar'dan Akıl Çıkışı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kasetten Genel Başkan üreten akıl, Twitter'den Cumhurbaşkanı çıkaracağını sanıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşılık yürütülen "tamam" kampanyasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Tayyar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kasetten Genel Başkan üreten akıl Twitter'den cumhurbaşkanı çıkaracağını sanıyor! Erdoğan düşmanlarının oluşturduğu ittifaka FETÖ'den sonra PKK da katıldı. Kimler kimlerle beraber çok iyi biliyoruz ama şimdi tam deşifre oldular. Milletin desteğindeki kutlu yolculuk devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP