Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü
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Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | 3. Sayfa

Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü Eve dönüş yolunda balyaların üzerinde oturan çiftçi virajda balyaların yola savrulması ile traktörden düşerek kaza yaptı.

Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü

ADANA - Eve dönüş yolunda balyaların üzerinde oturan çiftçi virajda balyaların yola savrulması ile traktörden düşerek kaza yaptı. Saman yüklü balyalarla birlikte traktörden düşen Nihat Özdemir isimli vatandaş yoldan geçen bir çiftçi tarafından fark edilerek ambulansla Kozan devlet hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Güneri mahallesi Organize sanayi bölgesinde inceleme yapan polis ekipleri saman yüklü traktörün yolun viraj kısmında birkaç balyanın devrilmesi ve çiftçi Nihat Özdemir'in balyaların üzerinde oturması nedeni ile balyalar ile birlikte yola düştüğünü tespit etti. Olay yerinden geçen bir başka çiftçi olan Nihat Özdemir'in yola savrulan balyalar üzerinde yattığını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yola düşen Nihat Özdemir'i kontrol amaçlı Kozan Devlet Hastanesine kaldırırken traktör sürücüsünün Güneri mahallesindeki evlerine varınca Nihat Özdemir'in traktörde olmadığını fark ettiği kaydedildi.

Yola düşen vatandaşı fark ederek yardım çağıran Süleyman Özdemir ise "Olayı yoldan geçerken gördüm ve durdum. Sağlık ekiplerine haber verdim. Kendileri geldi. Burada yerde balyalar devrilmişti. Yakınlarını biz aradık köye gidince fark etmişler" dedi.

Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü
Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü
Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü
Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü
Saman balyalarının üzerinde yolculuk yapan çiftçi virajda yola düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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