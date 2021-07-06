Salihli'den çalınan traktör Kırkağaç'ta bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesi Karapınar Mahallesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Kırkağaç ilçesinde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesi Karapınar Mahallesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Kırkağaç ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesinde çiftçilikle uğraşan M.A.(57), Kırıkkale'den internet üzerinden 130 bin liraya satın aldığı 06 PFS 89 plakalı traktörü, çekici vasıtasıyla Salihli'ye getirdi. Noter işlemlerinin ardından traktörün yerinde olmadığını fark eden M.A., Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Merkez Karakol Komutanlığı, JASAT ve KOM timi ekiplerinin istihbari çalışması sonucu çalınan traktörün Kırkağaç ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, traktörü H.A. isimli şahsa ait ikamette buldu. Ayrıca ikamette 35 AJK 579 ve 35 V 3669 plakalı 2 adet motosikletin olduğunu fark eden ekipler, motor şasi numaralarından yapılan sorguda H100 marka 35 V 3669 plakalı motosikletin yaklaşık 7 ay önce İzmir'den çalındığını tespit etti. Traktör sahibine teslim edilirken, motosiklet ise çekici vasıtasıyla Salihli Yediemin otoparkına çekildi.

Şüpheli H.A., nitelikli dolandırıcılık, motosiklet hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasını n satın alınması suçlarından işlem yapılırken, jandarma ekipleri olayda aracılık eden şüpheliler F.M.K.(33), O.H.(34) ve S.I.'nın(36) yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı