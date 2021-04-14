Salgının izlerini kurslar siliyor

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi ile Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'nun özel eğitim öğrencilerine yönelik açtığı kurslar sayesinde korona virüs salgınının bıraktığı olumsuz etki giderilmeye çalışılıyor.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi ile Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'nun özel eğitim öğrencilerine yönelik açtığı kurslar sayesinde korona virüs salgınının bıraktığı olumsuz etki giderilmeye çalışılıyor.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 12 kişilik 3 ayrı sınıfta olmak üzere toplam 36 özel eğitim öğrencisine, Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'nda atletizm, 10 -12 yaş grubu öğrencilerine de zeka oyunları kursları veriliyor. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, beraberinde müdür yardımcıları Mustafa Tire ve Orhan Yılmaz ile Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek, kurs hakkında okul müdürü Şerif Karagöz ve kurs öğretmenlerinden bilgiler aldı.

Kursların çocukların üzerinde kalan salgının olumsuz izlerini sildiğini kaydeden okul müdürü Şerif Karagöz, "Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVİD 19 salgını nedeniyle evde hareket becerileri kısıtlı olan öğrencileri bu kurs ile birlikte hareket becerilerinin geliştirilmesine, sosyalleşmesine ve başarı duygularının artmasına katkı sağlanmaktadır. Ders dışı zamanlarda kurs öğretmeni Şükran Bayar ile birlikte okul öğretmenleri Engin Paçal, Zeynep Aksoy, Umut Aynur ve Meltem Çetiner projeye destek vermektedirler. Bu proje ile ayrıca spora ve atletizme karşı özel yeteneği olan öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi sağlanmaktadır. Velilerde öğrencilerde ki gelişimlerden mutluluk duymakta ve memnuniyetlerini dile getirmektedirler" dedi.

Verilen kursların amacına ulaştığını kaydeden Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ise "Salgın döneminde tüm kurumlara desteğimiz sürmektedir. Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'nda 2 tane zeka oyunları kursu ve özel öğrencilerimiz için atletizm kursu açtık. Katılımın yüksek olması ve öğrencilerin severek ve isteyerek kurslara devam etmeleri bizleri sevindirdi. Salgın döneminin öğrenciler üzerinde ki olumsuz etkilerini azaltmak için bu tür kursların faydalı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Ziyarette kurs alan özel öğrencilerin atletizm alanında gösterdikleri gayretlerden dolayı öğrenciler, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kuşçuoğlu ve Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu Müdürü Karagöz tarafından madalya ile ödüllendirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı