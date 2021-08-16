Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' göndermesine arkadaşlarından da destek geldi
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Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' göndermesine arkadaşlarından da destek geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf yüzünden büyük eleştiri alırken, çeşitli saldırıların da hedefi oldu. Yaşananların ardından Ebrar, Athena'nın 'Ben böyleyim' şarkısını paylaştı. Milli Takım'ın sporcuları da Ebrar paylaşımı yaparak, arkadaşlarına destek oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olan ve Avrupa Şampiyonası'na başlayacak Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, saha içindeki oyunu değil özel yaşantısıyla ilgili saldırıların hedefinde. Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla paylaşım yaptıktan sonra gündemin merkezine düştü. Ebrar'a çok sayıda saldırgan mesaj atan oldu.

'BEN BÖYLEYİM'

Ebrar Karakurt bunların ardından 'Ben böyleyim' şarkısıyla kendisini hedef alanlara mesaj yolladı. Takım arkadaşları da Ebrar'ın bu tutumunu destekledi.

'SEN HEP MUTLU OL'

Tuğba Şenoğlu, Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Kübra Akman, Hande Baladın gibi yıldızlar da Ebrar paylaşımı yaptı. Takım içinde çok sevilen bir isim olan Ebrar'a arkadaşları da destek çıktı.

Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' göndermesine takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' paylaşımına takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' paylaşımına takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' göndermesine arkadaşlarından da destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' paylaşımına takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' paylaşımına takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' göndermesine arkadaşlarından da destek geldi
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Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' göndermesine arkadaşlarından da destek geldi - Haberler Spor
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