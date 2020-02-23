: Salda'da göl manzaralı kayak keyfi

23.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:01

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle bilinirliği artan Salda Gölü manzaralı 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi, eşsiz doğasıyla kayakseverleri ağırlıyor.

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkileyen Salda Gölü, 2019'da 1 milyon 400 bin civarında kişiyi ağırladı. Kış mevsiminde de ziyaretçiler, göl manzaralı Salda Kayak Merkezi'ne ilgi gösteriyor.

Özellikle Antalya, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir ve Denizli'den kış aylarında bölgeye gelen misafirler, Tınaztepe'deki merkeze çıkarken, çam ağaçlarının arasından gölün eşsiz güzelliğini seyre dalıyor.

Karla kaplı ormanların arasından kayak merkezine çıkan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Yeşilova ilçe merkezine 15, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, butik tesisiyle misafirlerine huzurlu ve sakin bir tatil yapma imkanı sunuyor.

Merkez, kolay ve zor pist seçenekleri, telesiyej, uygun fiyatlara kiralanabilen kayak ve kızak takımları, kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren kafe, restoran ve butik konaklama imkanlarıyla kayak ve doğa tutkunlarına hizmet veriyor.

Bazı ziyaretçiler, manzaraya karşı mesire alanlarında mangal yapıyor.

"İdeal ve ferah bir ortam"

Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, AA muhabirine, Salda Kayak Merkezi'nin beyazı, yeşili ve maviyi bir arada barındırdığını söyledi.

Hafta sonları ziyaretçilerin kuş bakışı Salda Gölü manzarasını görmek için merkeze yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Karaca, Yeşilova'nın misafirlerine hem kış hem de yazın doğal güzelliklerini sunduğunu dile getirdi.

Karaca, kayak merkezindeki 5 pistten 3'ünün aktif kullanıldığını vurgulayarak, "Kayakseverler için ideal ve ferah bir ortamı var. Buraya geldiğinizde telesiyejde, kafelerde sıra beklemezsiniz, ücretler gayet uygundur. Çeşitli alternatiflerde konaklama imkanı var. Salda Gölü kıyısında Salda ve Kayadibi köylerindeki pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Kayak merkezimizde ise butik, 20 yataklı ve fiyatı uygun bir yerde konaklama imkanınız var." diye konuştu.

"Bu yıl 50 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz"

Kayak merkezine çıkarken yol boyunca Salda Gölü'nün manzarasıyla ziyaretçilere eşlik ettiğine değinen Karaca, şöyle devam etti:

"Kar, orman ve gölün kesiştiği noktada olduğumuz için merkezimiz birçok kayak merkezine göre avantajlı durumda. Çocuklarımız için iki kızak pisti mevcut. Kayak merkezinde jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerimiz sürekli bekletiliyor. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla gelip, burada tatillerini geçirebilirler. Geçen yıl 30 bin civarında kişiyi ağırlamıştık, bu yıl 50 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz. Yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor. İnsanları Salda Gölü manzaralı kayak merkezini görmeye davet ediyorum."

"Ormanın içinde güzel bir kayak merkezi"

Kayak antrenörü Seyhan Karaoğlu da Salda Kayak Merkezi'nin küçük ancak şirin bir yer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ormanın içinde zor ve kolay pistleri olan güzel bir kayak merkezi. Kayak öğrenmek isteyenlere dersler veriyoruz. Yeni öğrenenler, bir saatlik eğitimin ardından pistleri kullanmaya başlıyor. Salda Gölü'nü keşfedenler, burada kayak merkezi olduğunu da duyunca ilgi arttı."

Ankara'dan gelen Tuğba Budakoğlu, merkezin doğayla iç içe ve kullanımı kolay pistlerinin olduğunu vurguladı.

Eskişehir'den gelen ziyaretçilerden Nur Budakoğlu ise "İlk defa geliyorum, çok güzel. Eşsiz manzarasıyla çok beğendik. Tesisi de elverişli, ulaşımı kolay bir yer." dedi.

İzmir'den gelen Esra Gümüşsoy da Salda deyince akla farklı etkinliklerin geldiğine işaret ederek, "Burada kayak merkezi olduğunu bilmiyorduk. Çok memnun kaldık. Çok güzel, herkese hitap eden bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu