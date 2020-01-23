: Sakarya nepal'e yürüyen rosie: türkiye'yi çok seviyorum

23.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:52

Nepal'e yürüyen Rosie: Türkiye'yi çok seviyorum

İNGİLTERE'den yola çıkarak Nepal'e giden Rosie Swale Pope (73), Sakarya'da koşusuna devam etti.

2018 yılının Temmuz ayında çocuklara yardımcı olmak için İngiltere'den Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geçen hafta Sakarya'ya ulaştı. Önce Pamukova'ya kadar giden Rosie Swale Pope, 2 gün önce güzergahından saptığını fark ederek yeniden Sakarya merkezine doğru yola çıktı. Maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geceyi Arifiye ilçesindeki bir otelde geçirmek üzere yürüyüşüne ara verdi. Pope'ye yolculuğu boyunca jandarma ve polis ekipleri eşlik ederken, vatandaşlarda kendisine büyük sevgi gösterdi.

Arkasında çektiği ufak karavanla yoluna devam eden Pope, hedefinin 2021 yılında Nepal'e ulaşmak olduğunu söyledi. Pope, '73 yaşındayım ama kendimi genç hissediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, burada mükemmel kişiler gördüm, tanıdım. Bugün yürüyüşümde polis ve jandarma bana eşlik etti, her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum.' dedi.

10 günlüğüne İngiltere'ye gideceğini ifade eden Pope, 'Türkiye'yi ve Türk insanları çok seviyorum. Polisler çok nazik davranıyorlar. Yürüyüşümde sırtımda taşıdığım güzel Ferrari'mi burada bırakarak 10 günlüğüne İngiltere'ye gidip ailemi göreceğim ve daha sonra tekrar buraya gelerek yürüyüşüme devam edeceğim. Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gideceğim. Dönüşte yeniden Türkiye'den geçeceğim için mutluyum. Türkiye çok güzel, burada olduğunuz için çok şanslısınız.' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu