Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı

03.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:08

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arızaya giden SEDAŞ ekibinin aracı ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arızaya giden SEDAŞ ekibinin aracı ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinden olan Gürkan T. idaresindeki 54 T 0009 plakalı Renault marka ticari taksi ile karşı istikametten gelmekte olan ve 2404 no'lu sokağa dönüş yapmak isteyen Erkan S. idaresindeki arızaya gittikleri öğrenilen elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ'a ait 34 DGB 506 plakalı Dacia otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kazada taksi sürücüsü ve SEDAŞ'a ait otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi daha yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Erkan S., Gürkan T., Oğuz O., Salih R. ve Barış A. isimli 5 kişi olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgede bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Eser Yenenler Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Güven Yalçın Samet Aybaba Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız Ocak Yangın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 15:17:37. #1.15#
title