Sakarya'da kısıtlamalara uymayan 275 kişiye 872 bin 964 TL para cezası uygulandı Sakarya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayarak sokağa çıkan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 275 kişiye kolluk kuvvetlerince toplam 872 bin 964 TL para cezası uygulandı.

Sakarya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayarak sokağa çıkan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 275 kişiye kolluk kuvvetlerince toplam 872 bin 964 TL para cezası uygulandı.

Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına ülke genelinde alınan kararlar, Sakarya'da da uygulanmaya devam ediyor. Kararların uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerince gerekli denetimler yapılıyor. Sakarya'da tedbirler kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 275 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplamda 872 bin 964 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, ikazlara uymamakta ısrar eden 1 kişiye ise TCK 195 kapsamında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA