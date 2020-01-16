Sahte jandarmalar JASAT'a yakalandı

16.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:38

Eskişehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaklaşık 110 bin lira değerinde mücevher dolandırıcılığı yapan 8 kişilik organize suç örgütü çökertildi. Vatandaşları 'hırsızlık olaylarına karıştınız' diyerek korkutup dolandıran şahıslardan 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, geçen yılın Aralık ayı içerisinde Eskişehir'in Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan bazı şahıslar hedef olarak seçtikleri kişileri hırsızlık olaylarına karıştıkları konusunda korkuttular. Ardından bu durumdan kurtarmak için sahip oldukları değerli ziynet eşyaları talep ettiler. Özellikle yaşlı ve kadınları kandırarak yaklaşık 110 bin lira değerinde altın ve mücevherat dolandırıcılığı yapan şahıslar, jandarmaya gelen şikayetler sonrasında tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanması için araştırmalar il dışına genişletildi. Yapılan takip sonucunda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde diğer jandarma ekipleriyle iş birliğinde Adana, Denizli ve İstanbul'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin kurdukları organize suç örgütü çökertildi. Olay ile ilgili olarak 8 şahıs yakalanırken, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla 4'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA