Şahin, Görevdeki 4 Yılını Değerlendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Mali disiplin için bizim kalifikasyonu artırmamız ve gelen parayı yatırıma harcamamız gerekiyordu. Hizmet sektöründe olmamıza rağmen bütçeden gelen paranın yarısını yatırıma çevirdik. Türkiye ortalamasında bu yüzde 20-25 civarındadır." dedi.

Şahin, görevdeki 4 yılını değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'i ve Gazianteplileri ailesi olarak gördüğünü, 4 yıldır ailesinin en iyi şartlara sahip olması için çalıştığını söyledi.

Belediyeciliğin bir ekip ve uzmanlık işi olduğunu ifade eden Şahin, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "4 yılda şehrin kalkınması, huzuru, mutluluğu, güvenliği, yaşam kalitesinin sağlanması ve şehirler arasındaki şehir yarışında Gaziantep'i hak ettiği yere getirmek için çok büyük gayret sarfettik." dedi.

Şahin, bilgi ve insan yönetiminin yanı sıra mali disiplin ve yönetime büyük önem verdiklerini belirterek "Bizim en büyük gelirimiz giderlerimizin azaltılmasıydı. Biz 2017 bütçemizde çok ciddi mali disiplin uyguladık. 1,5 milyon lira olan öngörülen giderlerimizi 1,319 milyona düşürdük, giderleri azalttık. 1,2 milyon olan öngörülen gelirle gerçekleşen gelirimiz birbirine çok yakın oldu. Gelir ve gider tablosunu yüzde 86 oranında gerçekleştirdik. Hesabımızı halka ve Hakk'a verebilme bakış açısıyla işimizi yapıyoruz." dedi.

Hükümetten gelen paranın toplam gelirin yarısı olduğunu, kentte 500 bin civarında mültecinin yaşadığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"500 bin mültecinin temizliğinden, bütün yerel hizmetlerine kadar 7 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamaya çalışıyoruz. Bizim başarımızın kaynağı öz kaynaklarımız. Gelen bütçe kadar öz kaynağımız var. Bu belediyecilikte bir başarı hikayesidir. Gelen paranın bir o kadarını da öz kaynak olarak ürettiysek, bunun da ne kadar önemli olduğunu halkımızın bilgisine sunmak istiyoruz. En önemli giderlerimizden biri personel giderlerimiz. 2017 itibariyle, toplam personel sayısını 2014 yılına göre her dönem azaltarak geldik. Normalde yasa bize bütçemizin yüzde 30'unu personele ayırabilirsin diyor. Genelde Türkiye'de yüzde 30'un altında belediye bulmak çok zor. Biz toplam bütçenin yüzde 20'sini personel giderine harcayan ve 2014 itibariyle personelini azaltan bir ekibiz. Mali disiplin için bizim kalifikasyonu artırmamız ve gelen parayı yatırıma harcamamız gerekiyordu. Hizmet sektöründe olmamıza rağmen, bütçeden gelen paranın yarısını yatırıma çevirdik. Türkiye ortalamasında bu yüzde 20-25 civarındadır."

Şahin, 4 yıl içinde yapılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'yla yürütülen, Türkiye'nin ikinci en büyük içme suyu projesi olan Düzbağ, Türkiye'nin en büyük konut projelerinden olan TOKİ işbirliğinde yapılan Kuzey Şehir ve kenti hızlı trenle tanıştıracak GAZİRAY projeleri, alt ve üst yapı yatırımlarına ilişkin de bilgiler vererek "Bu şehre son 4 yılda 5 katrilyonluk yatırım yapmışız. Gelen para da yıllık 500 milyon lira. Şu anda şehrimizde 260 yerde şantiye var." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şahin, " İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağınıza dair söylentiler var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki soru üzerine, şöyle konuştu:

"Beni de her gün bir yerlere gönderiyorlar. Ama ben toprağımdan besleniyorum. Ben bu toprağın insanıyım. Mezarım da burada olacak. Ben bir yerel yönetici olacaksam ki çok severek yapıyorum. Kişiliğime çok uygun, ekibime çok güveniyorum. Hizmet ve iş odaklı bir çalışma genetiğim var. Gece rüyamda bile işe devam ediyorum. Çok yarım işimiz var. Yerelde yaptığınız işin, aldığın kararın sonucunu çok hızlı görebiliyorsunuz. Şehrimi bebeğim gibi görüyorum. Başkanlığı çok severek yapıyorum ve toprağımdan besleniyorum. Ben bu coğrafyanın, bu şehrin evladıyım. Ben takım adamıyım. Halkımız ne derse o olur. Benim ne dediğimin çok önemi yok. Eğer bu anlattığımız şey halkın nazarında, vicdanında bir karşılığı varsa doğrudur. 4 yılın sonunda ne yaptığımızı bana sorabilirsiniz. Ben de bunun cevabını vermek üzere huzurunuzdayım. Biz aynı zamanda hesap verme makamıyız. Şunu açıkça söylüyorum, ben bu coğrafyanın ve bu şehrin evladıyım. Bu şehre hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. 2 milyon hemşehrim ne derse, nerede dur derse ben orada dururum."