Ukrayna'da sağlık ekipleri çatışmalar altında görev yapıyor

Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk cephesinde sağlık ekipleri, yaralanan Ukraynalı askerlerin hayatını kurtarmak için saldırılar altında görev yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle cephe hattında veya ön cepheye yakın yerlerde kurulan 'stabilizasyon noktalarında', yaralanan Ukraynalı askerlere ilk yardım sağlanıyor. Cephedeki bu tür sağlık merkezlerinde, çatışmalarda yaralanan askerlerin hayatta kalması için mücadele veriliyor.

Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk cephesinde sağlık ekipleri, yaralanan Ukraynalı askerlerin hayatını kurtarmak için saldırılar altında görev yapıyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle cephe hattında veya ön cepheye yakın yerlerde kurulan "stabilizasyon noktalarında", yaralanan Ukraynalı askerlere ilk yardım sağlanıyor.

Cephedeki bu tür sağlık merkezlerinde, çatışmalarda yaralanan askerlerin hayatta kalması için mücadele veriliyor.

Cephede görevli sağlık ekipleri hava ve topçu saldırıların altında görev yapıyor

AA ekibi özel izinle, şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde cephe hattında bulunan stabilizasyon noktasındaki sağlık ekiplerinin günlük yaşamını ve çalışmalarını görüntüledi.

Söz konusu bölgedeki sağlık çalışanları oldukça zor koşullarda görevlerini yerine getiriyor.

Savaştan dolayı altyapının yerle bir olduğu ve elektriğin bulunmadığı benzer noktalarda faaliyetler özel aküler ve jeneratör desteğiyle sürdürülüyor.

Elektrik, genelde tıbbi cihazların çalışması için yeterli olurken, stabilizasyon noktasındaki odalar ancak odun sobalarıyla ısıtılabiliyor.

Ukrayna genelinde havalar çok soğuduğu için stabilizasyon merkezinde kalan sağlık personeli ısınmak için uyku tulumlarını kullanıyor.

Hafif veya ağır yaralı askerler ile, yakın bölgede saldırı nedeniyle yaralanan sivillere de sağlık hizmeti verilen stabilizasyon noktasında görevli ekipler 24 saat boyunca vardiyalı çalışıyor.

Yoğun topçu ve hava saldırıları nedeniyle güvenlik için kapalı alanda yer alan stabilizasyon noktasında patlama sesleri net şekilde duyuluyor.

Stabilizasyon noktasında mecbur kalınca ampütasyon ameliyatı bile yapılıyor

Cephe hattındaki stabilizasyon noktasını yöneten "Winston" kod adlı 27 yaşındaki pratisyen hekim, AA muhabirine çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Winston, yaralı asker veya sivillerin yanı sıra bronşit, zatürre ve diğer hastalıkları olanlara da tedavi uyguladıklarını anlatarak, "Ekibimle beraber ordumuza ilk yardım sağlıyoruz. Sivilleri de kabul ediyoruz." dedi.

Cephede ağır yaralanan askerlerin hayatta kalabilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Winston, şu ifadeleri kullandı:

"Çok ağır yaralılar da getiriliyor. Onların durumunu stabilize etmek için çalışıyoruz, gerekirse kan bile veriyoruz. Ekibimiz cerrah ve anestezi uzmanlarından oluşmaktadır. Hastaları, durumu stabil hale geldikten sonra hastaneye gönderiyoruz. Uzuvların kurtarılmasının mümkün olmadığı ve hemen ampütasyon yapılması gereken durumlar da var."

Bir yaralı asker veya sivilin hayatta kalabilmesi için stabilizasyon merkezine getirilmesinin önemine dikkati çeken Winston, "Önemli olan yaralıların bir an önce bize ulaştırılmasıdır. Sağlık bölüğü komutanımız tüm bunlarla çok ilgileniyor, bize ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor." dedi.

Winston, sağlık ekibindeki herkesin oldukça tehlikeli, saldırı altında bulunan noktalarda görev yaptığına işaret ederek, "Elbette fiziksel ve zihinsel olarak bu şartlarda görev yapmak zor ama ekipte birbirimize cesaret vermeye çalışıyoruz. Bu yolu, bu hayatı kendimiz seçtik." ifadesini kullandı.

Savaşın ilk gününden beri anestezi uzmanı olarak cephede görev yapıyor

Savaşın başından beri cephede sağlık çalışanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Valeria ise stabilizasyon merkezinde anestezi uzmanı olarak görev yaptığını ifade etti.

Savaşın sürdüğü sıcak noktalarda anestezi uzmanlarının çalışmasının son derece önemli olduğunu belirten Valeria, "Bir cerrahın ameliyat yapabilmesine en önemli desteklerden birini sağladığımız için anestezi uzmanlığının çok mühim mesleklerden biri olduğuna inanıyorum çünkü cerrahlar biz olmadan hiçbir şey yapamaz." dedi.

Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmeyen Valeria, mermi ve füzelerin hedefinde görev yapmalarına rağmen her zaman pozitif davranmaya çalıştıklarını, böylece durumu ağır yaralılara da destek verdiklerini kaydetti.