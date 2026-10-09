TVHB Başkanı, Türkiye'nin yumurta sektöründeki potansiyelini vurguladı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, " Türkiye, gelişmiş kanatlı üretim altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve üretim kapasitesiyle yumurta sektöründe önemli bir potansiyele sahiptir" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, her yıl ekim ayının ikinci cuma günü kutlanan Dünya Yumurta Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Yumurtanın insan beslenmesindeki önemine, yüksek besin değerine ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne dikkat çeken Eroğlu, yumurtanın yüksek biyolojik değere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca Eroğlu, bu yılın Dünya Yumurta Günü temasının 'Güç veren ve Koruyan Protein' olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra Eroğlu, yumurtanın besleyici değerinin korunması ve tüketiciye güvenilir biçimde ulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Yumurta ayrıcalıklı bir yere sahiptir"

Dünya Yumurta Günü'nün yumurtayı farkındalığa kavuşturmak için kutlandığını belirten TVHB Başkanı Ali Eroğlu, "Her yıl ekim ayının ikinci cuma günü kutlanan Dünya Yumurta Günü, yumurtanın insan beslenmesindeki önemine, yüksek besin değerine ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu yılın Dünya Yumurta Günü teması 'Güç Veren ve Koruyan Protein' olarak belirlenmiştir. Dünya nüfusunun artışı, iklim değişikliği, üretim maliyetlerindeki yükseliş, hayvan hastalıkları ve küresel gıda tedarik zincirlerinde yaşanan kırılganlıklar, yeterli ve dengeli beslenmenin stratejik bir toplum sağlığı meselesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede yumurta, yüksek biyolojik değere sahip protein içeriği, zengin besin bileşimi ve ulaşılabilirliğiyle insan beslenmesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Yumurta; vücudun ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri uygun oranlarda içeren, protein kalitesi yüksek hayvansal gıdaların başında gelmektedir. A, D, E ve B grubu vitaminleri ile demir, selenyum, fosfor ve çinko gibi önemli minerallerin yanı sıra kolin, lutein ve zeaksantin gibi biyolojik açıdan değerli bileşenleri de bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle çocukların büyüme ve gelişme süreçlerinde, gebelik ve emzirme dönemlerinde, ileri yaşlarda kas kütlesinin korunmasında ve dengeli beslenmenin desteklenmesinde önemli bir besin kaynağıdır. Bununla birlikte yumurta tüketiminin bireylerin yaşına, sağlık durumuna ve beslenme ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Biyogüvenlik uygulamalarının tavizsiz biçimde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır"

Yumurtanın üreticiden tüketiciye olan maratonunun sıkı bir şekilde ele alınması gerektiğini dile getiren Eroğlu, "Yumurtanın besleyici değerinin korunması ve tüketiciye güvenilir biçimde ulaştırılması, üretimden tüketime kadar bütün aşamaların bilimsel esaslara uygun olarak yönetilmesine bağlıdır. Kanatlı hayvanların sağlığının korunması, sürülerin düzenli sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması, hayvan refahının gözetilmesi, hastalıkların erken teşhisi ve kontrolü ile üretim süreçlerinin izlenebilirliği, güvenilir yumurta üretiminin temel unsurlarıdır. Bu süreçlerin merkezinde ise koruyucu hekimlik uygulamaları ve veteriner hekimlerin bilimsel sorumluluğu bulunmaktadır. Özellikle Salmonella gibi gıda kaynaklı enfeksiyon etkenlerinin kontrolü, yumurtaların uygun şartlarda muhafazası ve tüketiciye ulaştırılması, insan ve hayvan sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini açıkça göstermektedir. Salgın hastalıklarla mücadelede erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, epidemiyolojik sürveyans çalışmalarının yaygınlaştırılması, laboratuvar kapasitesinin geliştirilmesi ve işletmelerde biyogüvenlik uygulamalarının tavizsiz biçimde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye, yumurta sektöründe önemli bir yere sahiptir"

Türkiye'nin iyi bir yumurta üretici ülkesi olduğunu vurgulayan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, gelişmiş kanatlı üretim altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve üretim kapasitesiyle yumurta sektöründe önemli bir potansiyele sahiptir. Sektör; üreticilerden veteriner hekimlere, yem sanayisinden lojistik ve ihracata kadar geniş bir ekonomik faaliyet alanı oluşturarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaktadır. Üretim planlamasının bilimsel veriler ışığında yapılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, hayvan refahı standartlarının geliştirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve veteriner sağlık hizmetlerinin bütün üretim bölgelerinde etkin biçimde sunulması öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. Toplumun her kesiminin yeterli, dengeli ve güvenilir gıdaya erişebildiği bir gelecek temennisiyle Dünya Yumurta Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı