Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin en yüksek köyünde sağlık taraması yapıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bitlis'in Adilcevaz İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, 2 bin 317 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek köyü olan Kışkılı köyünde vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Türkiye'nin en yüksek köyünde sağlık taraması yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, 2 bin 317 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek köyü olan Kışkılı köyünde vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Adilcevaz İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlanan program dahilinde her hafta bir köye giden 1 doktor ve 3 hemşireden oluşan sağlık ekibi, bugün de Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü olan Kışkılı köyüne giderek vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Anons yaparak halkı bir araya toplayan sağlık ekibi, sorunlarını dinlediği vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümünü yapmayı ihmal etmiyor. Çeşitli tetkikler sonucu hastaneye başvurması gereken vatandaşları yönlendiren sağlık ekibi, köy okulunu da ziyaret ederek el yıkama, diş fırçalama gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek diş fırçası hediye etti.

Yürütülen mobil sağlık hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Adilcevaz Sağlık Müdiresi Uzm. Dr. Elif Hatice Özkale, Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Özkale, "Müdürlüğümüz bünyesindeki mobil sağlık ekibimiz, ilçeye bağlı köylere giderek vatandaşlara sağlık hizmeti vererek bilgilendirme yapıyor. Planlanan program dahilinde her hafta bir köye giden 1 doktor ve 4 hemşireden oluşan sağlık ekibi, ilk olarak anons ederek halkı bir araya topluyor. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen sağlık ekibi, tansiyon ve şeker ölçümü ile çeşitli tetkiklerle köy halkını sağlık taramasından geçiriyor. Köy okulunu da ziyaret ederek el yıkama, diş fırçalama gibi konularda da bilgilendirme yapan sağlık ekipleri, öğrencilere diş fırçası hediye ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Adilcevaz Türkiye Bitlis Hastane Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? SORA NEDİR? OPENAI SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title