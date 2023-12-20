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Trabzon'da piknik yapan kadını çam kese tırtılı ısırdı

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Trabzon'da piknik için gittiği alanda çam kese tırtılının boynunu ısırdığı kadın, yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Trabzon'da piknik için gittiği alanda çam kese tırtılının boynunu ısırdığı kadın, yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Arzu Durmuş'un boynuna, piknik için gittiği alanda çam kese tırtılı düştü.

Böceğin ısırdığı Durmuş, birkaç gün sonra boyunda tutulma ve koluna doğru yansıyan ağrı şikayetleriyle hastaneye gitti.

İlk etapta ağrı kesici tedavisi uygulanan kadının, birkaç gün sonra ateşinin yükselmesi üzerine başvurduğu hastanede boynunda apse tespit edildi.

Nefes darlığı belirtilerinin de baş göstermesiyle durumu ağırlaşan Durmuş, sevk edildiği KTÜ Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine yatırıldı.

Yapılan tetkiklerde akciğerlerde iki taraflı olarak yaygın, çok sayıda irili ufaklı apse saptanan hastaya, antibiyotik tedavisi başlandı. Yoğun bakımdaki takibinde radyolojik bulguları gerileyen ve iyileşme saptanan kadın, göğüs hastalıkları servisine alındı.

Serviste iki kez göğüs ağrısı ve oksijen ihtiyacında artma görülmesi üzerine göğüs tüpü takılan Durmuş, durumunun düzelip normale dönmesinin ardından taburcu edildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek, çam kese tırtılına daha çok Akdeniz, Ege, Marmara ile Karadeniz Bölgesi sahil kesimi ve Orta Anadolu'da rastlandığını belirtti.

Tırtılın üzerindeki tüylerin dökülerek havaya savrulabildiği, bu tüylerin temas eden ciltte döküntülere neden olabildiğine dikkati çeken Ayçiçek, "Literatürde, bu tırtıla maruz kalma sonucu daha çok cilt lezyonlarıyla ilgili vakalar bildirilmiştir. Bizim vakamızda tırtılın hastanın boynunu ısırması sonucu önce boyun bölgesinde apse meydana gelmiş ve sonrasında o bölgedeki mikroorganizma kan yoluyla akciğere yayılarak çok sayıda apse lezyonu meydana getirmiştir." ifadesini kullandı.

Arzu Durmuş ise gittiği piknikte çardakta otururken boynunda batma hissettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yakınlarım başörtüme yapışmış tırtıl olduğunu fark etti. Boynumu incelediklerinde 30-40 diken benzeri şeyin cildime battığını fark ettiler. Birkaç gün sonra boyun tutulması ve kolda ağrı ortaya çıktı. Çok defa acile gittim ama çare bulamadım. İki gün hastanede yattım yine de iyileşemedim. Halsizlik, yürüyememe ve solunum sıkıntısı üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne geldim. Allah razı olsun, onların sayesinde iyileştim. Başta hocalarım olmak üzere tüm hastane çalışanları, tedavimi çok güzel yaptı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Sağlık

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