Sağlık Bakanı: Soğuk Havalarla Birlikte Nezle Hızla Yayılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirilen süre arttığı için üst solunum yolu enfeksiyonlarından nezlenin daha hızlı yayıldığını belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, solunum yolu hastalıklarına sık rastlanan bir mevsimde bulunulduğunu vurgulayarak, "En önemli artışı, nezle dediğimiz enfeksiyonlarda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor." açıklamasında bulundu.

"Korunmak için en temel şart, sağlıklı yaşam kurallarına riayet edilmesidir"

Koca, paylaşımında, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal'ın, hastalığın bulaşmasını önlemek için neler yapılması gerektiğini aktaran videosuna da yer verdi.

Ünal, solunum yolu enfeksiyonlarının üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları olarak ikiye ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Üst solunum yolu enfeksiyonları, soluk borusunun ayrılım yerine kadar olan enfeksiyonlardır. Burun içinde sinüzit, faranjit, nezle, otit gibi pek çok enfeksiyonlar olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları mevsimi denilen bu günlerde bütün bu enfeksiyonlarda artış meydana gelebilir ama en önemli artış nezledir.

Bu mevsimlerde soğuk havaların başlamasıyla birlikte kapalı yerlerde geçirilen süre arttığı için bulaştırma hızı artar ve solunum yolu nezle çok fazla görülür. Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı, halsizlik, 38 derece ateşi geçmeyen bir hastalık şeklinde kendini gösterir."

Bu enfeksiyonlarda bulaşın önlenmesine dikkati çeken Ünal, "Nezleden ve bu tür enfeksiyonlardan korunmak için en temel şart, sağlıklı yaşam kurallarına riayet edilmesidir. Yani, uykuya dikkat edilmesi, dengeli ve düzenli beslenilmesi, spor yapılması gibi temel sağlıklı yaşam kurallarına uymaktır. Böyle yapılırsa, savunma sistemi daha sağlam olur." dedi.

Ünal, korunmada ikinci önemli faktörün, virüs belli bir mesafeden bulaşacağından hapşıran, öksüren kişilerle araya bir metre mesafe konulması gerektiğine işaret etti.

Hapşıran kişilerin bu esnada ele değil dirseğe hapşırmaları gerektiğini dile getiren Ünal, "Çünkü, ele hapşırıldıktan sonra başkasıyla tokalaşıldığında ya da kapı kulpu tutulduğunda, sağlam olan kişilere virüs bulaşacaktır. Sık sık eller yıkanmalıdır." uyarısında bulundu.