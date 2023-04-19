'Ramazan sonrası normal beslenmeye geçiş 3-4 güne yayılmalı'

UZMAN Diyetisyen Hümeyra Arslan, ramazan ayı boyunca tamamen farklılaşan beslenme düzenine geçişin ardından, bayramda aniden normal düzene geçmenin bünyeye sarsıcı etkileri olabileceğini söyledi. Arslan, normal düzene geçişin 3-4 günlük bir sürece yayılmasının sağlıklı olacağını belirtti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan, ramazan ayı boyunca tamamen farklılaşan öğün sıklığında azalma olan bir beslenme düzenine geçilmesinin ardından, Ramazan Bayramı'nda aniden normal düzene geçmenin bünyeye sarsıcı etkileri olabileceğini söyledi. Arslan, normal düzene geçiş sürecinin 3-4 günlük bir sürece yayılmasının daha sağlıklı olacağını belirterek, "Bayram günü çok sık öğün tüketmek, özellikle de şeker ağırlıklı besin tüketmek beraberinde sindirim sorunlarına yol açacağı için ilk gün biraz daha dikkatli olmak gerekir. Özellikle bayram sabahı güne hafif bir kahvaltıyla başlayabilirsek, bu günümüzü rahatlatacaktır. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramları olacağı için kahvaltıda bal, reçel gibi şekerli yiyeceklerin bulunmaması daha uygun olur. ya da kızartma gibi sindirim sisteminizi zorlayacak yiyeceklerden kaçınmak, günü daha rahat atlatmamıza yardımcı olacaktır. Peynir, zeytin, yumurta gibi, özellikle sebze ağırlıklı, tam tahıllı yiyeceklere, tam tahıllı ekmeğe yer verdiğimiz bir kahvaltıyla güne başlayabiliriz. Çünkü devamındaki ikramlarda baklava, börek, tatlı gibi yiyecekler ikram edileceği için bunlar da kan şekerini hızlı yükselten yiyecekler. Bunlar, bir ay boyunca uzun süreli açlıklara alışmış bünyeyi zorlayacaktır" dedi.