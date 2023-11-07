Pakistan'ın Pencap eyaletinde hava kirliliği alarm veriyor. Pencap'ta etkili olan hava kirliliği sağlığı tehdit ettiği için yetkililer acil durum ilan etti ve 4 günlük tatil ilan edildi.

- Pakistan'ın Pencap eyaletinde 4 günlük hava kirliliği tatili

KARAÇİ - Pakistan'ın Pencap eyaletinde hava kirliliği nedeniyle 4 günlük tatil ilan edildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde hava kirliliği alarm veriyor. Pakistan'ın ikinci en büyük ve en kirli kenti olan Pencap eyaletine bağlı Lahor'da etkili olan hava kirliliğinin sağlığı tehdit etmesi yetkilileri harekete geçirdi. Yetkililer, hava kirliliğinin son dönemde artmasının ardından acil durum ilan etti. Pencap Eyalet Başbakanı Mohsin Naqvi, Pencap'ta düzenlediği basın toplantısında hava kirliliği nedeniyle eyalet genelinde 4 günlük tatil ilan edildiğini açıkladı. Perşembe gününden Pazar gününe kadar tatil ilan edilen eyalette tüm okullarda eğitime ara verilirken resmi kurumlar da hizmet vermeyecek.