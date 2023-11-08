Lösemiyi yenen öğretmen için gökyüzüne balon uçurdular

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde lösemi hastalığını yenen öğretmen ve bu hastalığa dikkat çekmek için gökyüzüne 25 adet turuncu balon uçuruldu.

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan ve 4 sene önce lösemi hastalığına yakalanarak, kardeşinin verdiği ilik sayesinde hayata tutunan İngilizce Öğretmeni Nagihan Baloğlu için okul idarecileri ve öğrenciler tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın kuruluşunun 25'inci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte 25 adet turuncu renkli balon gökyüzüne bırakıldı.

"Herkesi ilik bağışına duyarlı olmaya davet ediyorum"

Hastalıktan, kardeşinin verdiği ilik sayesinde kurtulduğunu ifade eden, herkesi ilik nakli duyarlılığına davet eden Nagihan Baloğlu, "Yaklaşık 4 sene önce lösemi hastalığıyla tanıştım. Ben ilik nakli sayesinde tedavi oldum. Ben sağlıklı bütün bireylerin kemik iliği bağışını yapmalarını istiyorum. Biz bugün okulumuzda LÖSEV'in 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve farkındalık oluşturmak adına turuncu kıyafetlerimizle bir etkinlik düzenledik. Lösemili hastaların en çok ihtiyacı olan kan ve trombosit bağışıdır. Bende bunu LÖSEMİ hastalığını yaşadığım için mutlaka herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Zorlu bir süreç ama mutlaka tedavisi var. LÖSEV bebeklerden, çocuklara kadar maddi ve manevi desteklerini asla esirgemiyor. Bütün kanser hastalıklarında olduğu gibi lösemi hastalığında ise moral ve motivasyon her şeyden daha önemlidir. Bende lösemi hastalığı geçirmiş biri olarak kız kardeşimden tam uyumlu ilik nakli sayesinde hayata döndüm. Bizler de okulumuzda bu duyarlılığa farkındalık kazandırmak için böyle bir organizasyon düzenleyelim istedik" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmalar sonrası turuncu renkli giyinen okul idarecileri ve öğrenciler tarafından gökyüzüne turuncu balonlar salındı.