KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek - Haberler

İzmir merkezli Kemik I·ligˆi Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Gelis¸tirme Vakfı (KİTVAK), takı koleksiyonu defilesi düzenleyecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi kazılarında çıkarılan takı ve motiflerden esinlenerek hazırlanan takı koleksiyonu, İzmir'de Agora ören yerinde, 8 Haziran Çarşamba düzenlenecek defile ile tanıtılacak.

"Doğu'dan Batı'ya Sevgi Yolu" temalı defilede elde edilen tüm gelir, tedavi sürecindeki çocukların anne ve babaları için başlatılan "askıda oda" projesine aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, "Askıda oda fonunda biriken paralarla ödeme gücü olmayan hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konaklamalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar iki konukevimizde 600'e yakın hasta ve yakını ücretsiz kaldı. Ancak sürekli artan talebi karşılayabilmek için hayırseverlerimizin katkısınA ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.