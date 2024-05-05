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Kazakistanlı 14 yaşındaki Nikita şifayı Pendik'te buldu

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Kazakistanlı 14 yaşındaki Nikita, Pendik'te yapılan ameliyat sonrası yüzünde gözle görülür değişim yaşadı. Nikita'nın ailesi doktorlara teşekkür etti ve 18 yaşına geldiğinde yeniden ameliyat olacağını belirtti.

Kazakistanlı 14 yaşındaki Nikita şifayı Pendik'te buldu

Kazakistanlı 14 yaşındaki Nikita'nın ameliyat sonrası değişimi dikkat çekti

İSTANBUL - Kazakistan'da doğuştan Hemifasiyai mikrozomi hastalığına yakalanan 14 yaşındaki Nikita Şifayı Pendik'te buldu. Ameliyat sonrası yüzünde gözle görülür değişim yaşayan Nikita 18 yaşına geldiğinde yeniden ameliyat olacak.

Kazakistan'da Natalia Vladimir'in 4 çocuğundan ek küçüğü olan 14 yaşındaki Nikita'da doğuştan Hemifasiyai mikrozomi hastalığı görüldü. Kendi ülkelerinde çok sayıda ameliyat geçiren Nikita'nın ailesine doktora yurt dışında tedavi önerdi. İnternetten araştırmaya başlayan Vladimir ailesi Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesine ulaştı. Tedavi süreci başlayan Nikita yaklaşık 10 saatlik operasyonun ardından 2 hafta yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ameliyat sonrası yüzünde gözle görülür derecede değişim yaşayan Nikita'nın ailesi doktorlarına teşekkür etti. Ameliyat sonrası konuşan Doç. Dr. Burak Sercan Erçin Nikita'nın 18 yaşına geldiğinde gelişimden kaynaklı 2'inci bir ameliyat olacağını belirtti.

"Gözle görülür bir değişim oldu"

Tedavi süreci sonrası konuşan Doç. Dr. Burak Sercan Erçin, "Hastamızın tanısı yüz gelişim bozukluğu, Hemifasiyai mikrozomi diyoruz çok nadir görülen bir hastalık. Kendi ülkesinde bellli bir ameliyat yapılmış ama başarılı olamamış. Bize de başvuru yaptı. Komplike bir ameliyat oldu. Beyin cerrahisi ile vakaya girdik. Beyin Cerrahisinin yaptığı işlem, kafa tasının çıkarılması daha sonra biz göz kürelerinin etrafında bulunan kemikleri çerçeve şeklinde keserek yerlerini değiştiriyoruz. Yüz gelişim bozukluğunda elmacık kemiğinde de bir eksiklik oluyor. Kafa tasının bir kısmından aldığımız kemik ile elmacık kemiğini oluşturduk. Hastayı memnun edecek bir sonuca ulaştığımızı düşünüyoruz. Ameliyatları bitmedi 18 yaşına geldikten sonra çenesindeki geriliğe yönelik yüz gelişimi tamamlanacak. Çenesindeki gelişme eksikliğine yönelik bir ameliyat daha olacak. Türk plastik cerrahisi iyi bir yerde bu ameliyatı yapabilmek için sadece cerrahlarla bitmiyor. İyi bir hastane, iyi bir ekip, iyi bir yoğun bakım, iyi bir takip hastaların tıp dışı sorunlarıyla ilgilenecek iyi bir yabancı hasta ekibi gerekiyor. Hastanemizde sıklıkla bu tip hastalıkları ameliyat ediyoruz. Bu iş milli bir mesele, yurt dışından bir hasta geliyor. Size ve ülkenize güveniyor. Başarılı bir şekilde sonlandırmanız gerekiyor. Öyle yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Çok memnun kaldık "

Yüz gelişim bozukluğu yaşayan Nikita'nın annesi Natalia Vladimir, " Kazakistan'da ameliyat olurken, böyle bir ameliyatın imkanlar dahilinde başarılı olmayacağını söylediler. Plastik cerrahımız yurt dışında tedavi olmamız gerektiğini söyledi. Kazakistan Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Pendik Medical Park Hastanesi bizi kabul etti. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Hastaneden çok memnun kaldık. Hocamıza ekibine çok teşekkür ederiz"diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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