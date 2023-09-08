Kayseri'ye 187 hekim kadrosu tahsis edildi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de ihtiyaç olan branşlarda 187 hekim kadrosunun tahsis edildiğini duyurdu. Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de ihtiyaç olan branşlarda 187 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

Çopuroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığımız nezdinde Kayseri ve ilçelerinde ihtiyaç olan tüm branşlardan 187 hekim kadrosu tahsis edildi. Bu vesile ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." - KAYSERİ