Kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı
Sağlık Haberleri
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bilen Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu 3 yaşındaki Makhram M., parkta oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bilen Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu 3 yaşındaki Makhram M., parkta oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.