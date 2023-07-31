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Kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı

Sağlık Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bilen Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu 3 yaşındaki Makhram M., parkta oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bilen Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu 3 yaşındaki Makhram M., parkta oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Sağlık

Cumhuriyet Mahallesi İnegöl Çocuk Bursa Sağlık Haberler

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