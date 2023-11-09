İYİ Parti Milletvekili Fakıbaba: Şehir hastanelerine gidilmesi için mi kapatıldı?

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda şehir hastanelerinin açılmasına karşı olmadıklarını ancak mevcut kamu hastanelerinin neden kapatıldığını sorguladıklarını belirtti. Fakıbaba, şehir hastanelerinin rahatlaması ve vatandaşların daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için kapatılan hastanelerin derhal açılması gerektiğini vurguladı.

İyi Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Şehir hastanelerinin açılmasına karşı değiliz, açılsın ama mevcuttaki hizmet veren kamu hastanelerimiz neden kapatıldı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şehir hastanelerine gidilmesi için mi kapatıldı? Burada soru işareti var, bunu özel görüşmemiz lazım. Acilen hem şehir hastanelerinin rahatlaması ve vatandaşların daha iyi sağlık hizmeti alabilmeleri için kapatılan hastanelerin derhal açılması gerekir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor. Görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba özetle şunları söyledi:

"SEÇİM ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE YEMEK VERİLECEK DİYE SÖZ VERDİNİZ, O SÖZÜNÜZÜ BEKLİYORUZ HALA"

"Sağlık çalışanları mutlu değilse siz sağlıkta başarılı olamazsınız Sayın Bakanım. Benim şu anda sağlıkla ilgili bir problemim olabilir mi, sizlerin, zengin arkadaşların olabilir mi; hiçbir problem olmaz, istediği zaman, istediği yere gidebilir. Biz burada dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımız için konuşuyoruz. Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik sağlıklı beslenmeden bahsetmişsiniz. Sağlıklı beslenme olmazsa sağlık olmaz. Seçim öncesi öğrencilere 'Yemek verilecek' diye söz verdiniz, o sözünüzü bekliyoruz hala. Hükümet olarak söz verildi değil mi?

"HEKİMLERİN YURT DIŞINA GİDİŞİ DAHA DA ARTARSA KALP DAMAR, GÖĞÜS, BEYİN CERRAHİSİ GİBİ BRANŞLARDA ÖĞRENCİYİ YETİŞTİRECEK HOCA BULAMAYACAĞIZ"

Sağlık en temel haklardan birisidir. Devletin en önemli görevlerinden birisi budur. On İkinci Kalkınma Planı'nın vatandaşlarımızdan yeni bir sağlık vergisi anlamına gelecek yeni bir sağlık sigortası teşvik etmek yerine vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir sağlık sistemi hedeflemeniz gerekir. 3 bin eczacı fazlalığımız var. Fakülteler açılmasın demiyorum ama açtığınız bir fakültede dekan da dahil 7 tane öğretim görevlisinin hiçbiri eczacılık fakültesinden mezun olmamış. Liyakati böyle mi sağlayacağız Allah aşkına? Bin 400 tane geçen sene gitmiş çok değerli arkadaşlarımız. Bu sene bu aya kadar 2 bin 300 gitmiş ve yıl sonuna kadar bu 3 bin olacak eğer böyle gidecek olursa kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, beyin cerrahisi gibi branşlarda öğrenciyi yetiştirecek hoca bulamayacağız.

"B İ Z TÜRK İ YE OLARAK, M İ LLİ VE YERL İ OLARAK PARASETAMOL DIŞINDA B İ R ŞEY ÜRETM İ YORUZ"

İlaçların yüzde 20'si eczanede yok. Milli ve yerli diyoruz ya, Allah aşkına, biz Türkiye olarak, milli ve yerli olarak parasetamol dışında bir şey üretmiyoruz. Ham maddeler dışarıdan geliyor. Yarın bir savaşta kan durdurucu ham madde gelmemiş olsa ve savaştığımız o ülkeler olmuş olsa ameliyat yapamayacağız. Bakın, en düşük grip reçetesi, bir burun spreyi, bir gargara, bir antibiyotik, bir ateş düşürücü; hasta katkı payı olarak ne kadar veriyor, biliyor musunuz; 71 lira. En düşük grip reçetesinde katkı payı 71 lira; 4 tane ilaç saydım. ya 4 tane ilaç, emekli adam o emekli maaşından 71 lira kesilmesini ister mi? 7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir insan o 71 lira için gidip doktora muayene olur mu hiç? Mecburen gidiyor, eczaneden bir Parol alıp işini halletmeye çalışıyor .

"ŞEH İ R HASTANELER İNİN RAHATLAMASI VE VATANDAŞLARIN DAHA İYİ SAĞLIK H İZMETİ ALAB İ LMELER İ İÇİN KAPAT I LAN HASTANELER İ N DERHAL AÇILMASI GEREK İ R"

Şehir hastanelerinin açılmasına karşı değiliz, açılsın ama mevcuttaki hizmet veren kamu hastanelerimiz neden kapatıldı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şehir hastanelerine gidilmesi için mi kapatıldı? Burada soru işareti var, bunu özel görüşmemiz lazım. Acilen hem şehir hastanelerinin rahatlaması ve vatandaşların daha iyi sağlık hizmeti alabilmeleri için kapatılan hastanelerin derhal açılması gerekir. Türk sağlık çalışanlarının özlük hakları sosyal ve ekonomik koşullarla örtüşen içi dolu ve gerçekçi kanunlarla desteklenmelidir. Temel ücretlerin emeklilere yansıyacak şekilde düzenlemesi ivedilikle sağlanmalıdır. Sağlıkta şiddeti durduracak göstermelik değil, etkin ve caydırıcı yasal düzenlemeler hemen yapılmalıdır. Çok önemli, birinci basamak sağlık hizmetleri halkımız için daha cazip hale getirilmeli ve aile sağlık merkezleri, ASM hizmetleri kesinlikle devlet tarafından yapılmalıdır."