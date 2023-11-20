Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki Prematüre Bebekler Tahliye Edildi

Gazze kentinde bulunan Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebek Pazar günü tahliye edildi. Bebekler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir hastaneye nakledildi. Durumları kötüleşen bebeklerin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

GAZZE, 20 Kasım (Xinhua) -- Gazze kentinde bulunan Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebek Pazar günü tahliye edildi. Filistin Kızılay Derneği yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerinin bebekleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir hastaneye naklettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, durumları hızla kötüleşen yenidoğan bebeklerin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Şifa Hastanesi'ndeki tıbbi hizmetlerin tamamen çökmesinin ardından trajik şekilde çok sayıda bebek ölümü gerçekleşmişti.