Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastanelere Başvurdu

Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada bazıları da evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti.

Kaçma riskine karşı iplerle bağlanarak güçlükle mezbahaya götürülen hayvanların, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kesimi yapıldı.

Kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

"10 yıllık kasabım ama daha öğrenmem gereken çok şey var"

Büyükbaşın tekme atması sonucu ayağı kırılan Horasan ilçesinden kasap Mehmet Taş, AA muhabirine, bir yerini kesmemek için dikkat ettiğini ancak hayvanın tekmesiyle ayağının kırıldığını belirtti.

Erzurum Şehir Hastanesinde ayağı alçıya alınan Taş, "10 yıllık kasabım ama daha öğrenmem gereken çok şey var diye düşünüyorum. Sadece bıçak kesiklerine değil hayvan tepmelerine de dikkat etsinler." diye konuştu.

Tedavileri yapılanların bazıları taburcu edildi, bazıları da müşahede altında tutuldu.

Ağrı

Ağrı'da bayramın ilk günü bazı besiciler ellerinde kalan kurbanlıkları hayvan borsasına getirdi.

Besiciler az sayıdaki küçükbaşı satmaya çalışırken, belediyeye ait mezbahada da büyükbaşların kesimi yapıldı.

Kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralananlar hastanelerin acil servisine gelerek tedavi edildi.

Kentte kaçan bazı kurbanlıklar da vatandaşların kovalaması sonucu yakalandı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, kurbanlık hayvan kesilirken boynuzundan tuttuğu esnada elinden yaralandığını belirtti.

Ardahan

Ardahan Devlet Hastanesine ise 6 acemi kasap başvurdu.

Başhekim Yardımcısı Oğuzhan Tuğrul, AA muhabirine, hastaneye öğleden önce 6 acemi kasabın geldiğini, durumlarının çok ciddi olmadığını belirterek kurban kesenlerin daha tedbirli ve dikkatli olmaları önerisinde bulundu.