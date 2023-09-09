Dünya İlk Yardım Günü Kutlamaları Samsun'da Yapıldı

Her yıl Eylül Ayı'nın 2'inci Cumartesi Günü, "Dünya İlk Yardım Günü" olarak kutlanıyor. Bu amaçla Samsun Kızılay'ı kurduğu stant ile vatandaşlara uygulamalı olarak ilk yardımı anlattı. Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, "Bilinçli toplum ve sağlıklı bireyler yetişmesi açısından ilk yardım eğitimlerini önemsiyoruz" dedi.

Her yıl Eylül Ayı'nın 2'inci Cumartesi Günü, "Dünya İlk Yardım Günü" olarak kutlanıyor. Bu amaçla Samsun Kızılay'ı kurduğu stant ile vatandaşlara uygulamalı olarak ilk yardımı anlattı. Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, "Bilinçli toplum ve sağlıklı bireyler yetişmesi açısından ilk yardım eğitimlerini önemsiyoruz" dedi.

Samsun Kızılay'ı kurduğu stant ile ilk yardımı vatandaşlara anlattı. Yapılan etkinlikle bireylerin ilk yardımdaki basit uygulamaların hayat kurtardığını, her bireyin ilk yardım öğrenmek ve hayat kurtarmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu fark etmelerini sağlayarak ilk yardım öğrenmeye teşvik etmek amaçlandı. Türkiye'de Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezlerimizle (İYEM) değişik faaliyetler düzenleniyor. "Sen de yaşam boyu ilk yardım öğren" teması kapsamında, 24 ilde, 35 noktada İYEM merkezi bulunuyor. Bu merkezlerle 340 bine yakın vatandaşa uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalı eğitim veriliyor. Ayrıca 700 bin civarındaki vatandaşa da seminer şeklinde eğitim verilerek her evde en az bir kişi ilk yardım eğitimi bilgilerine sahip olması sağlanıyor.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu yaptığı açıklamada, "Kızılay'ın ilk yardım faaliyetleri ikinci Meşrutiyetten sonrasına dayanıyor. Yeniden teşkilatlanan Osmanlı Hilal-i Amer Cemiyeti Dr. Besim Ömer Paşa'nın gayretleri ile İsviçre Kızılhaç'ının ilk imdad ve muavenet (ilk yardım) teşkilatı olan Samaritan ile temasa geçerek ilk yardım eğitimleri vermeye başladı. Günümüze kadar ilk yardım eğitimlerini sürdüren Kızılay binlerce vatandaşın ilk yardım uygulamalarını öğrenmesine vesile oldu. İlk yardım; ifadeden de anlaşılacağı gibi vakanın/olayın olduğu anda, olduğu yerde, her şeyden önce, insan sağlığını korumak ve mevcut durumun, sağlık açısından daha da kötüye gitmesini önlemek üzere, mevcut ortamda yapılan ilaçsız bir tıbbi müdahale durumudur. Bu uygulamaların sertifikalı ve eğitimli kişiler tarafından bilinçli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Çünkü yapacağınız en ufak bir yanlış hareket fayda yerine zarar sağlayabilir. Bilinçli toplum ve sağlıklı bireyler yetişmesi açısından ilk yardım eğitimlerini önemsiyoruz. Gerek gönüllü olarak, gerek sponsor olarak Kızılay ve İlk Yardım Eğitim Merkezi çalışanlarımıza destek olmanızı bekliyor, sıhhat ve afiyette hayırlı bir ömür geçirmenizi temenni ediyoruz" dedi. - SAMSUN