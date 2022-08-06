Diyarbakır haber: Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede

Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede

Aşırı sıcaklar göz sağlığını etkiledi

Op. Dr. Yusuf Onay:

"Göz kuruluğu şikayeti Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviyeye ulaşmakta"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aşırı sıcaklar göz kuruluğu rahatsızlığındaki artışları da beraberinde getirdi. Op. Dr. Yusuf Onay, korunmak için güneş gözlüğü ve bazı iş kollarında çalışanlara koruyucu gözlükler önerdi.

Güneydoğu Anadolu bölgesi aşırı sıcakların etkisi altındayken Diyarbakır'da da sıcaklar 40 derecenin üstünde seyrediyor. Aşırı sıcaklar birçok hastalığı tetiklerken bunlardan biri de göz kuruluğu. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Bölümünde görevli Op. Dr. Yusuf Onay, aşırı sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayetlerinin artığını ve Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviye olduğuna dikkat çekti.

Dr. Onay, göz kuruluğu, gözü nemlendiren gözyaşı tabakasının az olması veya gözyaşı kalitesinin bozuk olmasına bağlı hastalarda görülen yanma, ağrı, batma, kızarıklık gibi genel şikayetler olan bir hastalık olduğunu söyledi. Dr. Onay, "Diyarbakır'da gözlemlediğim kadarıyla sık görülmekte. Bahar ayından beri alerjiyle birlikte bir artış görülmekte. Bu konuyla ilgili özellikle bir aydır çok başvuru olmakta. Göz kuruluğunun asıl sebepleri ya gözyaşı az, ya da gözyaşı var ama kalitesi bozuk. Sıcaklarla beraber gözün üstündeki gözyaşının buharlaşmasının artmasıyla göz kuruluğu şikayeti gittikçe artmakta. Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviyeye ulaşmakta. Göz kuruluğu olan hastaların yıl içinde bu şikayetleri var. Yaz aylarında hastaların ilaç ihtiyacı, doktora başvurma ihtiyacı daha da artmakta" dedi.

"Mevsimlik işçilerde göz kuruluğu çok daha fazla görülmekte"

Daha önce göz kuruluğu olmayan hastalarda bile bu aylarda ilaç kullanmak için başvuru yapıldığını ifade eden Dr. Onay, "Havuza girdikten sonra, göl sularına girdikten sonra bize gelen hastalarda bir sürü viral konjektif dediğimiz gözlerde ağrı, çapaklanma, göz kapaklarında şişme ve en çok insanların beraber girdiği yerlerde oluyor. Normalde yüzerken temiz olmayan su kaynaklarında gözün kapalı tutulmasında fayda var. ya da yüzme gözlüğü kullanılabilir. Tarlada güneşin altında çalışan mevsimlik işçiler bu gibi durumlarda göz kuruluğu çok daha fazla görülmekte. Bunların semptomları normal göz kuruluklarından daha fazla. Çünkü bu hastalar güneşe daha çok fazla maruz kalıyorlar. Gözyaşı buharlaşması fazla oluyor. Bu hastaların damlaya daha fazla ihtiyaçları oluyor. Bu işlerde çalışanlar mutlaka kullanabilirlerse güneş gözlüğü kullanmaları ama işini engelliyorsa koruma gözlüklerini önermekteyiz" şeklinde konuştu.