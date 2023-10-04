Diyaliz Hastaları Yeni Hastanede Ünite Talep Ediyor

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan diyaliz hastası vatandaşlar, yeni açılacak hastaneye diyaliz ünitesi kurulmasını talep etti. Karacasu'dan Nazilli ve Denizli'ye giden 40 diyaliz hastası olduğunu ifade eden İsmail Kaptan, "Diyaliz merkezi kurulması gerekiyor, ünite kurulması gerekiyor. 40'a yakın bir hastamız var burada. Nazilli Devlet Hastanesi'ne gidenler var, özele gidenler var, Denizli'ye gidenler var. Ne gerek var kilometrelerce yol gitmeye. Buraya kurulsun. Vatandaş olarak tek isteğim bu. Haftada 3 gün gidiyorum. 4 saat diyalizde kalıyorum. Tansiyonu düşüyor insanın. Sorunlar yaşanıyor" dedi.

Özgür Dedeoluk Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni açılacak hastaneye diyaliz ünitesi kurulması için talepte bulunan böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz hastası İsmail Kaptan, 'hayırsever bulun' yanıtı aldığını iddia etti. İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ise, "İlçemize güzel bir hastane kazandırıyoruz. Allah nasip ederse yakın zamanda açacağız. Öncelikle bir açalım, ondan sonrası daha sonra değerlendirilecek konular. Bizim tarafımızdan 'hayırsever bulun' gibi bir söylemde bulunulmadı. İlk önceliğimiz hastaneyi kısa sürede hizmete açmak" şeklinde konuştu.

"ONLAR HAYIRSEVERLER YAPSIN DEDİ BİZ DEVLET YAPSIN İSTİYORUZ"

İsmail Kaptan şunları söyledi:

"Birkaç yere müracaat ettim. Cevap alamadım. Bana dediler ki bağış yapılması gerekiyor. Bağış yapılırsa ünite kurulabileceğini anlattılar. Birkaç yere sordum olmaz dediler. Aydın İl Sağlık Müdürü cevap veremedi. Karacasu'daki müdürlere sordum, olmadı. O dönemki Kaymakamın yanına çıktım. Yardım gerekiyor dediler. Birinin hibe etmesi gerekir, halk tarafından yapılması gerekir dediler. Başka bir şey yapamadım. En son sosyal medyadan durumu anlattım. Diyaliz merkezi kurulması gerekiyor, ünite kurulması gerekiyor. En azından 7-8 tane ünite olması lazım. 40'a yakın bir hastamız var burada. Nazilli Devlet Hastanesi'ne gidenler var, özele gidenler var, Denizli'ye gidenler var. Ne gerek var kilometrelerce yol gitmeye. Buraya kurulsun. Vatandaş olarak tek isteğim bu. Haftada 3 gün gidiyorum. 4 saat diyalizde kalıyorum. Tansiyonu düşüyor insanın. Sorunlar yaşanıyor. Servis eve zaten birkaç saatte geliyor. Soğuk suya girmiş çıkmış gibi oluyoruz, sersem oluyoruz. 5-6 saat aklın başına gelmiyor zaten. Yaykın'a gidenler var. Onların yolu daha uzun sürüyor. Sorumlulardan bu ünitenin buraya kurulmasını rica ediyorum. Makineden çıktıktan sonra orada biraz dinleniyoruz. Perişan oluyoruz zaten. Kaymakamlığa çıkıp bu talebimi anlattım. Hibe edilmesi lazım dediler. Enerji şirketlerine gönderdiler beni. Ben de buna karşı çıktım. Aydın İl Müdürlüğünü aradım. Onlar da cevap vermedi. Böyle kaldı yani. Onlar hayırseverler yapsın dedi. Biz de devlet yapsın diyoruz."

"ÖNCE AÇALIM SONRA DEĞERLENDİRİLİR"

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ise, "İlçemize güzel bir hastane kazandırıyoruz. Allah nasip ederse yakın zamanda açacağız. Öncelikle bir açalım, ondan sonrası daha sonra değerlendirilecek konular. Bizim tarafımızdan 'hayırsever bulun' gibi bir söylemde bulunulmadı. İlk önceliğimiz hastaneyi kısa sürede hizmete açmak" şeklinde konuştu.