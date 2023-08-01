Bursa Şehir Hastanesi'nde Yanık İzlerine Lazer Tedavisi

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde, özellikli tedavi gerektiren yanık vakalarından kalma izlere estetik görünüm sağlayan lazer tedavisi hizmeti başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öncelikle çocuk yanık vakaları için uygulamaya konulan lazer tedavisi, yanık izlerine estetik görünüm kazandırmasının yanı sıra yanığa bağlı kaşıntıların da azalmasını sağlıyor.

Yüksek maliyeti nedeniyle Türkiye'de sayılı merkezde sunulan tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden hastalar başvurular da bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, lazer tedavisinin birçok faydası bulunduğunu söyledi.

Estetik görünümün yanı sıra kaşıntı için de fayda gördüklerini vurgulayan Dayı, "Lazer tedavisi özellikle cerrahi işlem gerektirmeyen çeşitli seanslarla yapılabilen bir tedavi. Bu sırada çocuğa sedasyon dediğimiz hafif bir anestezi vermek uygun oluyor. Yanıktan sonra kabarmış, kötü görünümlü dokuların cilt altına, ince bir iğne ile ayrıca bir madde vererek destekliyoruz. Böylelikle bu ciltteki izler daha tolere edilebilir duruma geliyor." dedi.

Doç. Dr. Sabriye Dayı, lazer tedavisinin vücuttaki tüm bölgelere uygulanabildiği bilgisini verdi.

Tedavi sonrası geri dönüşlerle ilgili bilgi veren Dayı, şunları kaydetti:

"Bu, birçok hastanede olmayan bir tedavi yöntemi. Hatta özel hastanede sorgulandığı zaman pahalı bir yöntem olduğu için genelde bu cihazın bulunmadığını görmekteyiz. Ama bir şehir hastanesine böyle bir cihazın alınması bizim için büyük bir şans ve biz bunu uygulamaya başladık. Gün geçtikçe hastalarımızın duydukça arttığını görmekteyiz. İlk uygulamalarımızın sonuçlarında aileler hem kaşıntı için kaşıntısının rahatladığını hem de izlerin daha söndüğünü daha sertliğinin kaybolduğunu ifade etmekteler."