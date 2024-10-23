Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı. Kazanç uğruna insan sağlığını hiçe sayan vicdansızların bu sefer de vatandaşa dana diye at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Listeye bakıldığında sahtekarlık yapan firmaların Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa'da olduğu gözlemlendi.
Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıda markalarını tek tek açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan liste güncellendi.
YENİ FİRMALAR EKLENDİ
22 Ekim tarihi itibarıyla listeye yeni firmalar eklendi. Son güncellemede gıda hilekarlarının "Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa" şehirlerinde olduğu gözlemlendi.Son listedeki sahtekarlığın kırmızı et, zeytinyağı, peynir ve balda yapıldığı görüldü. Buna göre zeytinyağına tohum yağı, balda sahtecilik, peynirde hile, dana etinde tek tırnaklı eti (at-eşek), köftede tavuk eti karışımı tespit edildi.
İşte vatandaşa at ve eşek eti yediren o firmalar;