Antalya'da Diyaliz Hastalarına VİP Hizmet

Antalya Kepez Devlet Hastanesi içerisinde oluşturulan Hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar, ev ortamında hizmet alıyor. Hastalar özel servis ile evlerinden alınıp, tedavi sonrası tekrar evlerine bırakılıyorlar. Her hastaya ayrı bir oda ve son teknolojik ürünler sunuluyor.

400 yataklı devlet hastanesinde diyaliz hastalarına VİP hizmet

Diyaliz hastalarına yüksek teknolojili özel odalarda ev konforunda sağlık hizmeti

Özel servisle alınıp tedavi sonrası evlerine bırakılıyorlar

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gürkan:

" Diyaliz ünitemiz Türkiye'de örnek, her hastamız için ayrı bir oda var"

" Bir hastaya 13 metrekare alan düşüyor, istedikleri kanalı izliyorlar"

ANTALYA - Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi içerisinde oluşturulan 10 yataklı Hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar, sabah saatlerinde özel servisle evlerinden alınıyor. Yapılan kahvaltının ardından kendilerine özel son teknolojik ürünlerle donatılmış odalara geçen hastalar 4 saat boyunca adeta kendilerini evinde hissediyor.

Kepez Devlet Hastanesi içerisinde oluşturulan 10 yataklı Hemodiyaliz ünitesi hastalara adeta ev ortamında hizmet sunuyor. Serviste tedavi gören 25 hasta sabah erken saatlerinde servisle evlerinden alıp, hastaneye getiriliyor. Ardından ise hastalara personel tarafından ayrı bir odada kahvaltıları yaptırılıyor. Kahvaltılarının ardından hastalar kendileri için özel oluşturulan odalarda üzerlerini değiştirerek tedaviye hazır hale geliyorlar. Hastaların önce kiloları ölçülüyor, sonra ise diyaliz makinesine bağlanıyor. Ortalama 4 saat makineye bağlı yaşayan hastalara sağlanan hizmet evlerini aratmıyor. Ayrıca hastalara bir de tedavinin ortasında yiyecek servisi yapılıyor. Hastalar son teknolojik ürünler ile donatılan odalarda kendilerine ait televizyonda istedikleri kanalları izleyerek, gürültüden uzak kalıyorlar. Bütün işlemlerin ardından ise yeniden özel servisle evlerine bırakılıyor.

"Adeta ev konforunda hizmet alıyorlar"

Servisin 10 ünite ile açıldığını belirten Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gürkan, "Şuanda yaklaşık 25 hastamız hizmet görüyor. İlerleyen zamanlarda talep olursa 30 yatağa çıkabilir. Hastalarımızı sabah evlerinden özel servisle alıyoruz, burada kahvaltılarını yapıyorlar. Diyaliz ünitemiz Türkiye'de örnek olabilecek. Her hastamız için ayrı bir oda var. Çok konforlu, her hastamıza özel televizyon var. Her hasta için ayrı bir yaşam alanı oluşturuldu, camlı odaları var. Bir hastaya 13 metrekare alan düşüyor. İstedikleri kanalı istedikleri zaman izliyorlar, istedikleri kitabı da okuyorlar. Adeta ev konforunda bulunuyor. Bu konfor için gelen hastalarımız da var. Son teknolojik ürünlere sahibiz" açıklamasına yer verdi.

"Hastalarımız bir nevi kendi odalarında diyalize giriyorlar"

Servis hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Ulu, "Hemodiyaliz ünitemiz 18 Nisan'da açmıştık. Yatak kapasitemiz 30 şu anda 25 hastamız tedavi görüyor. Tedavi olmak isteyen 10 hastamız daha gelebilir. Hastalarımız bir nevi kendi odalarında diyalize giriyorlar. Bu da dinlenmek ve gürültüden uzak durmak isteyen hastalarımız için büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda her odamızda televizyon var, hastalarımız istedikleri kanalları izliyorlar. Hasta konforu öncelikli oldu. 2 monitör üzerinden sürekli hastalarımız kontrol altında" dedi.

"Merkezimiz son teknolojik ürünleri ile donatıldı"

Hastaların her sabah düzenli olarak evlerinden alındığını belirten Dr. Gülnur Kocabıyık ise, hastaların servisle hastaneye geldiğini ve öncelikli olarak kahvaltılarını yaptığını belirtti. Rutin bakımları yapıldıktan sonra diyaliz ünitelerine hastaların bağlandığını belirten Kocabıyık, "Toplamda 10 personel çalışıyor. Merkezimiz son teknolojik ürünleri ile donatıldı. Biz hastalarımızın her anını takip edebiliyoruz. Diyaliz süresi standart olarak 4 saat. En son hastalarımızı yine evlerine bırakıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Sabah evimden alıyorlar, burada kahvaltımı yapıyorum"

Serviste hizmet almaktan çok memnun kaldığını belirten Saadet Somurbaş (62), "Çok iyi hizmet veriyorlar, Allah devletimizden razı olsun. Temizliğe çok önem verip, çok iyi ilgileniyorlar. 4 yıldır ben diyaliz tedavisi alıyorum" açıklamasını yaptı. 3 yıldır diyaliz tedavisi alan Nuray Günay ise şu sözlere yer verdi: "Buraya yeni geldim, güzel bir salon olduğunu öğrendim. Tek kişilik odaları var. Her şey çok güzel. Sabah evimden alıyorlar, burada kahvaltımı yapıyorum. Personel çok iyi, doktorlarımıza bire bir ulaşıp sağlığım hakkında bilgi alıyorum. Odaların tek kişilik olması çok iyi. Akşam da evine geri bırakıyorlar.