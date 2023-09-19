Amasya'da şeker hastası kadına protez bacak yardımı

Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şeker hastalığından dolayı bir bacağı kesilen kadına protez bacak alındı. Dernek başkanı, protez bacağın takılması için çalışmalara başlandığını ve kadının yürümesine vesile olduklarını belirtti.

Amasya'da şeker hastalığından dolayı bir bacağı kesilen kadına, Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından protez bacak alındı.

Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Güdek, yaklaşık 1,5 ay önce ziyaret ettiklerinde, şeker hastalığından bir bacağı kesilen Güler Arduç'a (65) protez bacak sözü verdiklerini söyledi.

Yaptıkları incelemenin ardından Arduç'a protez bacak takılması için çalışmalara başlandığını belirten Güdek, "Sözümüzü hızlı şekilde tutarak, yaklaşık 40 bin lira civarında protez bacağı taktırıp teyzemizin yürümesine vesile olduk. Elini öpüp, hayır dualarını aldık. Allah bağışçılarımızdan razı olsun inşallah." dedi.

Arduç ise protez ayağına kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.