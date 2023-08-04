Afyonkarahisar'da yaralanan askere moral ziyareti

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda yaralanan Astsubay Çavuş Fatih Çetin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irakta bölücü terör örgütü ile mücadele esnafında EYP patlaması sonucu yaralanan Asb. Çvş. Fatih Çetin'e moral ziyareti gerçekleştirildi. Başkan Kumartaşlı, beraberinde Dernek Dinar temsilcisi Gazi Hasan Ceylan ve şehit babaları Fuat Saraç, Süleyman üye ile birlikte Dinar'lı olan yaralı Çetin'i ziyaret ettiler. GATA araştırma hastanesinde tedavisi süren Çetin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kumartaşlı ve beraberindekiler, hem gazi Çetin'i hem de ailesini teselli ettiler. Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Kumartaşlı, "GATA Araştırma Hastanesinde Tedavi altında olan gazimizi, şehit babalarımız ve Ceylan ile ziyaret ettik. Gazimiz ayakta, morali yerinde, daha iyi olacak inşallah" dedi. - AFYONKARAHİSAR