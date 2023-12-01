Acil Tıp Teknikerleri ve Teknisyenleri Hastalara Hızlı Müdahale Ediyor

Ambulanslarla ulaştıkları hastalara ilk müdahaleyi yapan acil tıp teknikerleri ve teknisyenleri, gelen ihbarlar üzerine en geç 90 saniyede göreve çıkıyor. Sağlık Bakanlığınca sağlanan imkanlar sayesinde her türlü teçhizatla donatılan araçlarla göreve çıkan ekipler, bölgenin zorlu şartlarına rağmen ilk müdahalelerini yaptıkları vakaları, güvenle sağlık merkezlerine ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Ambulanslarla ulaştıkları hastalara ilk müdahaleyi yapan acil tıp teknikerleri ve teknisyenleri, gelen ihbarlar üzerine en geç 90 saniyede göreve çıkıyor.

112 Acil Çağrı merkezlerine gelen ihbarların ardından, vaka anonslarını duyar duymaz ambulanslarla istasyonlarından ayrılan ekipler, hastalara kısa sürede ulaşmak için zamanla yarışıyor.

Sağlık Bakanlığınca sağlanan imkanlar sayesinde her türlü teçhizatla donatılan araçlarla göreve çıkan ekipler, bölgenin zorlu şartlarına rağmen ilk müdahalelerini yaptıkları vakaları, güvenle sağlık merkezlerine ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Özellikle kış aylarında yolu kapanan mahallelerdeki hastalara ulaşmak için kar araçlarını da kullanan, araçların giremediği yerlere yürüyerek ulaşan sağlık çalışanları, bazen bir vakaya müdahale edebilmek için saatlerce mücadele veriyor.

"Diş ağrısı şikayeti olan vakaya gittiğimi hatırlıyorum"

Van İl Ambulans Servisi Başhekimliği Edremit 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli sağlık teknikeri Gamze Gültepe, AA muhabirine, vakaları zamanında ve güvenle hastaneye ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İnsanlara en zor zamanlarında yardımcı olmak için gayret ettiklerini anlatan Gültepe, "Bölgenin zorlu iklim şartlarında görev yapıyoruz. Kış başladı. Acil vakalara hızlıca ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Diş ağrısı şikayeti olan vakaya gittiğimi hatırlıyorum. Böyle durumlar müdahaleye ihtiyacı olan birine sağlık hizmetinin geç ulaşmasına neden olabilir. Bunun bilinciyle hareket edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Nöbete geldiklerinde ambulanstaki oksijen maskelerini, entübasyon tüpünü ve monitörü kontrol ettiklerini, eksikleri giderdiklerini belirten Gültepe, şöyle devam etti:

"Hastalara ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. İnsan hayatı kurtarmak kelimelerle ifade edilemez. Bir hastamız müdahalemizle hayata döndü. Yakınları sevinçten bize sarılıp teşekkür etti. O an yaşadığımız mutluluğun tarifi yok. Günün yorgunluğunu bu şekilde atlatıyoruz. 1-7 Aralık'ın Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlanmasını çok anlamlı buluyorum. Hatırlanmak güzeldir. Moral ve motivasyonumuzu artırıyor."

Acil tıp teknisyeni Çiğdem Altın ise hastaların yardımına yetişmek için zorlu hava koşullarında da zamanla yarıştıklarını dile getirdi.

Hayat kurtarmanın çok özel bir duygu olduğunu vurgulayan Altın, "Yola karlı havada çıktığımızda ambulansa bazı noktalarda zincir takmak zorunda kalıyoruz. Hastalara güvenli şekilde müdahale ederek sağlık merkezlerine ulaştırma gayretindeyiz. Psikolojik olarak etkilendiğimiz olaylar da oluyor. Hayatlarını kurtardığımız insanlar, ailelerinin o anki sevinçleri, hayata tutunmasını sağladığımız bebekler, bizi daha da mutlu ediyor. Çok üzüldüğümüz anlar da oluyor." dedi.

"En büyük sorunumuz ambulanslara yol verilmemesi"

Acil tıp teknisyeni ve ambulans şoförü Kemal İhtiyatoğlu da acil durumdaki hastalara yetişebilmek için en fazla 90 saniyede istasyondan çıktıklarını ifade etti.

Vakalara yetişmek için trafikte zorlu anlar yaşadıklarını anlatan İhtiyatoğlu, şunları kaydetti:

"Görevimiz hayat kurtarmak. Acil durumdaki hastalara hemen ulaşmaya çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum. 11 yıldır görev yapıyorum. En büyük sorunumuz ambulanslara yol verilmemesi. Sürücüler sireni açık bir ambulans gördüğünde kendi yakınlarından birinin de bir gün o ambulansta olabileceğini düşünmeli. Hepsinden ambulanslara yol verme konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Hayat kurtarmak kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu."