23 başarısız tüp bebek tedavisinin ardından PRP tedavisiyle 42 yaşında anne adayı oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tedavi gören Adalet Vurucu, 20 yıllık evlilik sürecinde 23 kez denediği tüp bebek tedavisinden sonuç alamayınca 42 yaşında PRP tedavisiyle anne olmanın heyecanını yaşıyor.

20 yıldır çocuk sahibi olamayan 42 yaşındaki Adalet Vurucu, birçok ilde 23 kez denediği tüp bebek tedavisinden sonuç alamayınca Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Vurucu'da döllenme probleminin olduğunu tespit eden Prof. Çoksüer, uyguladığı PRP tedavisinin ardından 42 yaşında aileye ilk gebelik sevincini yaşattı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Çoksüer, hastanın 42 yaşında 20 yıllık evlilik sürecinde 23 kez tüp bebe tedavisi aldığını belirterek, 23 denemeden sonra kliniğine umutsuz bir şekilde geldiğini ifade etti.

Hastanın rahim duvarında tutunma probleminin yaşadığını dile getiren Çoksüer, "Hastamız, büyük bir sıkıntıyla bize geldi. Hastamız 42 yaşında, 20 yıllık evli ve 23 defa tüp bebek başarısızlığıyla bize geldi. Özellikle gitmediği merkezin kalmadığını söylüyor. Kendisi birçok yerde tüp bebek denemesi yapmış, 23 denemeden sonra umutsuz bir şekilde kliniğimize başvurdu. Biz de hastamızı değerlendirdiğimizde, hastada rahim duvarında tutunma probleminin olduğunu gördük. Hastada hem ileri yaş var hem yumurta sayısı az hem de döllenme probleminin olduğunu gördük. Hastamız gerçekten inanarak, özellikle çevre tavsiyesiyle kliniğimize geldi. Biz de hastamıza önce ön tedavi uyguladık. Biz de hastamıza tedaviyi anlatıp, hem yumurta güçlendirme tedavisi, hem rahim duvarını güçlendirme tedavisi hem de stresini azaltmak için bir takım tedaviler uyguladık. Özellikle stresini azaltmak için akupunktur tedavisini uyguladık. Yumurtalıkları ve rahim duvarını güçlendirmek için özellikle PRP tedavisini uygulayıp spermin daha iyi döllenme kapasitesi olsun diye Piezo Elektrik uygulamasını önerdik. Hastamız da gerçekten inanarak kliniğimize gelmeye devam etti" dedi.

"Japonya'da uygulanan piezo elektrik tedavisini uyguladık"

PRP tedavisinin yanında akupunktur, piezo elektrik gibi farklı tedavileri de uyguladıklarını söyleyen Çoksüer, "Biz hastayı değerlendirdikten sonra hastaya özgü spesifik tedavi verdik. Burada tüp bebek uygulamalarında kullanılan iğne tedavisi standart olmamalı. Biz bu hastamıza yaşına, kilosuna ve yumurtalıklarına göre iğne tedavisine başladık. Bu tedaviye başladıktan sonra yumurtalık takibi ve sonrasında gereken uygulamaları yaptık. Aynı zamanda PRP uygulamasını biz biliyoruz ki estetik alanda kullanılan bir uygulamadır. Biz de hastamıza rahim duvarının daha da güçlenmesi için rahim duvarının içerisine PRP uygulaması yaptık. Daha sonra hastadaki ciddi stresi azaltmak için akupunktur tedavisini yaptık. Bir sonraki aşamada Japonya'da uygulanan piezo elektrik tedavisini uyguladık. Bu uygulamayı elektrik akımıyla döllenme kapasitesini arttırmak için yaptık. Böylece hedefimiz olan iyi bir embriyoyu elde etmek oldu. Tabi hastaya ek olarak da fitoterapi tedavisi de uyguladık. Bu tedavileri ta ki test yapıncaya kadar uyguladık. En son gebelik testi yaptığımızda olumlu sonuç alınca hastamız inanamadı. Bugün ultrasona baktığımızda bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu. Bayram sonrasını bayram havasına dönüştürmüş olduk. Doğru klinik, doğru hekim başarının ana anahtarı olduğunu unutmamak lazım" ifadelerine yer verdi.

Anne olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Adalet Vurucu, "Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki mutluluğumu kelimelere sığdıramıyorum. 23 defa tüp bebek tedavisini yaptım ama herhangi bir sonuç alamadım. Bütün doktorları dolaştım ama çareyi Hakan hocamızda buldum. Allah inşallah herkese bu sevinci nasip eder" diye konuştu.