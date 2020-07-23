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Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi

Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi Cerrahi maske üretimi aralıksız sürdürülüyor Korona virüs'e karşı önlemlerin başında gelen maske üretimi devam ediyor Kırıkkale'de korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'deki sağlık çalışanları için 2 ayda 75...

23.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:54

Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi

Cerrahi maske üretimi aralıksız sürdürülüyor

Korona virüs'e karşı önlemlerin başında gelen maske üretimi devam ediyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'deki sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi.

Korona virüse karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye'de kısıtlamalar normalleşme süreci kapsamında azaltılırken bir taraftan da Covid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri olan cerrahi maske üretimi de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi.

Atölyede kullanılan malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılanırken makineler ise, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim edilirken üretim de 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in girişimiyle maske üretimine başladıklarını ifade eden Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere 75 milyon cerrahi maske üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. İş-kur aracılığıyla 210 kişiye istihdam sağlandığını belirten Kılıç, tam kapasiteyle yerli ve milli makineler sayesinde üretimin aralıksız devam ettiğini anlattı.

"75 milyon maske üretildi"

Dünyayı sarsan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin cerrahi maske ihtiyacını karşılamak için üretimin devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Günlük 3 milyon maske ile şu ana kadar 75 milyon maske üretimi gerçekleşti. Burası kurumlar arası koordinasyonun bir ürünü. Makinelerimiz Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretildi. Yerli ve milli makinelerimiz. Bunun finansmanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlandı. Devlet Malzeme Ofisi tarafından maske üretiminde kullanılan malzemelerin temini yapılıyor. Burada çalışan personel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş-kur vasıtasıyla 210 kişi istihdam edilmekte. Üretimi de yine burada Halk Eğitim Merkezimizin usta öğreticileri ve kursiyerler fedakarca çalışmalarına devam ediyor. Burada üretilen maskeler Türkiye'deki sağlık çalışanlarının maske ihtiyacına yönelik olarak üretim devam ediyor. Ürettiğimiz maskeleri Sağlık Bakanlığına teslim etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi

Kaynak: İHA

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