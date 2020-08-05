Sağlık Bakanlığından İnhisar'daki 13 gence bisiklet
Sağlık Bakanlığı ve İnhisar Belediyesi tarafından yürütülen "Hareket et, sağlık bul" projesi kapsamında 13 gence bisiklet hediye edildi.
05.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:35
Sağlık Bakanlığı ve İnhisar Belediyesi tarafından yürütülen "Hareket et, sağlık bul" projesi kapsamında 13 gence bisiklet hediye edildi.
İlçe merkezinde düzenlenen programda, Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Kepez tarafından 18 yaşından küçük 13 gence bisikletleri teslim edildi.
Belediye Başkanı Kepez, bisiklet desteği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, gençlere güzel günlerde pedal çevirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: AA