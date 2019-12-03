Sağlık bakanı koca, özbek hastaları ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, Özbek hastaları ziyaret ettiÖzbekistan, (DHA)- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.
03.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:35
Sağlık Bakanı Koca, Özbek hastaları ziyaret etti
Özbekistan, (DHA)- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.
Kaynak: DHA