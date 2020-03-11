Sağlık Bakanı Koca: "Korona virüsle ilgili risk ciddidir" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa'yla ilgili kaygılarımız doğrulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa'yla ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini bu öngörüyle zaman kaybetmeden yaptık. Fakat salgının Avrupa'daki durumu, bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla yetinmeyecektir. Risk ciddidir" dedi.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine gerekli tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Korona Virüs Bilim Kurulu'na devletin üst kademelerinden de katılım sağlandı. COVID-19'a yönelik yapılan toplantı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da bulundu.



Korona virüsün Türkiye'de tespit edilmesi üzerine Bilim Kurulu'nu toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, medyaya daha fazla sorumluluğun düştüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi dün ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Bu örneği az bir durumdur. Küresel bir nitelik kazanan korana virüs olayında 90-91 günlük süreç boyunca tereddütsüz sergilediğimiz şeffaflığın, güvenilir bilginin kaynağı olma sorumluluğun bize yüklediği bir ödevdi. Devlet yönetimimiz dün pozitif bir tanı konduğu bilgisini hemen kamuoyuyla paylaşmakta tereddüt etmemiştir. Hayatın insan dışında kalan maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içinde sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonraki her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Biliyorsunuz ki Yeni Korona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotik etkili değildir. Tahminlerin, yorumların, çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Toplumun diğer bireylerine kıyasla sizlere sorumluluk düşüyoruz. Bizlerin doğru bilgiyi verme zorunluluğumuz olduğu gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış, maksatlı ve kötü niyetli bilgi paylaşımı bu tür salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır. Tekrarladığım bir söz var, 'Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır'. Bu mücadelenin güçlü aktörünün medya olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Risk ciddidir"



Türkiye'de pozitif vaka görülmesinden sonra yapılan ilk toplantıda konuşan Koca, "Bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantımızın sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal dille ve içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka ortaya çıkmasından sonra bu tutum, daha da üst düzeye çıkacaktır. Avrupa'yla ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini bu öngörüyle zaman kaybetmeden yaptık. Fakat salgının Avrupa'daki durumu, bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla yetinmeyecektir. Risk ciddidir" diye konuştu.



"Vatandaşımızın, maskelere kolay erişebilmesini sağlamak gerekiyor"



Ticaret Bakanlığı'nın tıbbi malzemelerdeki ihracat ön iznini Sağlık Bakanlığı'na verdiğini hatırlatan Koca, "Ne dünya ne de Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmek mümkün değildir. İlişkilerin en bariz olduğu konularsa; turizm ve ticarettir. Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve bunun gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükseldiğini gördü ve bu süreçte ön izin süreci başlattık. Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın alabilir doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşımızın kolay erişebilir olmasını sağlamımız gerekiyor" dedi.



Kültür ve Turizm alanında alınacak önlemlere de kısaca değinen Bakan Koca, "Fuar, toplantı ve organizasyonlarla ilgili birtakım yaklaşımlar oldu. Turizm Bakanlığımızın da kültür ve sanat organizasyonlarının bundan sonraki durumuyla ilgili yaklaşımı oldu. Sezon açılışı yapılmamış otellerin durumuyla ilgili bir yaklaşım sergilendi" diye konuştu



"Korona virüs, tedbirlerimizden daha güçlü değildir"



Alınacak tedbirler doğrultusunda korona virüsün etkilerinin en aza indirileceğini açıklayan Koca, "Benim gibi sizlerin de vurgulaması gerektiğini söylemek istiyorum. Dün pozitif bir vakayla karşılaştık. Birkaç vaka salgın değildir. Bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. Yapmamız gereken, hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Küresel soruna karşı, ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Korona virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir" şeklinde konuştu.



"Turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor"



15 Nisan'ın turizm açısından hassas bir tarih olduğunu bildiren Bakan Ersoy, "Mümkünse turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyaslandığında, daha az turistin gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Dün sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptım. Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım. Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonlarını Nisan sonuna ertelemek gündemde bununla ilgili açıklamayı da yarın yapacağız" diye konuştu.



"Önceliğimiz halk sağlığı"



Türkiye'de, korona virüs vakasının ilk kez tespit edilmesi üzerine yapılan ilk Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasına katılan Ticaret Bakanı Pekcan, "İşin başından beri koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önceliğimiz, halk sağlığı. Gerekli tüm tedbirleri alarak ticaretin aksamaması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak arz talep dengesi; maskede, sıhhi malzemelerde fiyat artışları oldu. İhracatında da gözle görülür bir artış oldu. Bizim amacımız ihracatı önlemek değil. Önceliğimiz halkın sağlığı. Biz ihracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'na verdik. Önceliğimiz halkın bu maskelere normal fiyatlarından ulaşıyor olması. Ticaret Bakanlığı olarak Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğümüzün görev alanında 2 bin 193 firmamızı denetime aldık. 2 bin 641 ürünü denetledik. Bunlardan 2 bin 180'nini de soruşturma altına aldık. Normalde 2 ayda bir yaptığımız Reklam Kurulu toplantıları geçen hafta 13 tane maske üretimi yapan firmayla ilgili soruşturma başlatmıştı ve 9'una cezai işlem uygulanmıştı. Bunu tekrarladıkları anda bizim 104 bin lira olan cezamız 10 katına çıkabiliyor. 2 bin 183 firmayla ilgili gerekli çalışmaları dezenfektanı da içine alarak başlattık" ifadelerini kullandı.



"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"



Gıda tüketimi alanında bugün ortaya çıkan fiyat artışını da değerlendiren Pekcan, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını yineledi. Pekcan, "Bugün yeni bir olay var sağ olsunlar. Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar başladı. Biz onlarla ilgili de gereğini yapacağız. Vatandaşlarımızı sakin olmaya, dedikodulara kulaklarını kapamaya davet ediyoruz. Gerçekten panik yapacak bir durum yok. Gıda Perakendecileri Derneği de bir toplantı yaparak, 'Bizim yeterli ürün stoğumuz var. Personolimiz de yeterli. Hiçbir paniğe gerek yok' diye açıklama yaptılar. Gerçekten de Türkiye olarak Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Fırsatçılara da bakanlık olarak göz açtırmayacağız. Gerekeni yapacağız" diye konuştu.



Yurt dışı fuarlarıyla ilgili erteleme kararı alındığına değinen Pekcan, "Fuarlar bizim içinde önemli ihracat destekçilerimizden. Özellikle yurt dışındaki fuarlar. 16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar, yurt dışındaki fuarları erteleme kararı aldık. Onun da duyurusunu resmi olarak yapacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA