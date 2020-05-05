Sağanaktan etkilenen tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardımı
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Sağanaktan etkilenen tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardımı

Sağanaktan etkilenen tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardımı
05.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:38

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Ceyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede dört gündür etkili olan yağış nedeniyle Yılan Kale mevkisinde su baskınları meydana geldi.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle suları tahliye etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ziyaret ettiği mevsimlik tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardımı yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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