Safranbolu'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstündeki bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destekte bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstündeki bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destekte bulundu.

İlçede yaşayan vatandaşın kampanyaya destek talebini Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubuna iletmesi üzerine ekiplerce vatandaşın bağışlamak istediği tutar kendisinden alınarak bankaya yatırıldı.

Vatandaşın bağış makbuzu ise kendisine Vefa Destek Grubu ekibi ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından teslim edildi.

Yaşanan zor günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Ürkmezer, "Birlik ve dayanışma içinde birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu süreci atlatacağız. Amcamızın gönlünden geçen ve birlik ve beraberliği vurgulayan bu davranışında kendisini yalnız bırakmak istemedik. Kendisine bu gönül zenginliği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA